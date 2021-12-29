Додано: Чет 30 гру, 2021 01:29
Всем доброй ночи!
Прежде всего, отвечу klug на его вопрос. По "Эпицентру" решил выждать до конца года, и вот 22.12. свершилось. Упал наконец-то весь кешбэк. Конец года, очень много работы, было не до форума, поэтому оперативно не ответил.
А зашел я сюда по другому поводу.
Вчера решил воспользоваться электронной обменкой (с выводом гривны на Приват24), и... обмен не состоялся, деньги вернулись (какую ошибку выдало, не знаю, т.к. отправлял деньги не я, а работник обменки). На Моно все ушло без проблем.
Сегодня должен был получить перевод на ту же карту Привата (Уни без кредлимита). Пишет мне знакомый: "Дай другую карту, на эту не проходит платеж, бракует"
Поскольку это были уже два случая подряд, я задумался "что за нах" и решил обратиться к помощи форума с этим же вопросом. "Что бы это значило?"
Звонок на 3700 ничего не дал. "Со стороны банка никаких проблем, никаких ограничений нет".
Есть какие-то предположения, что это может быть?