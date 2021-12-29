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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9033903490359036
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 00:46

  Vorlon написав:Ferlakur
У меня она и так есть (не приматовская, разумеется). Поэтому не актуально. И вы серьёзно кому-то будете рекомендовать этот недобанк только ради оформления ЕЦП? :shock:

Ну я как-то порекомендовал и чел оформил себе карту только ради шарового ецп. Ецп и карта жрать не просят, чел доволен, плюс поюзал акции со снятием нала на кассе и кешбеком в эпицентре, т.е. периодически можно поюзать что-то прибыльное, пусть и не очень. Если что, сам считаю приват полным и законченным зеленим... ну вы поняли. Но с паршивой овцы хоть шерсти клок :) Только не надо про копание в г.. в поисках чего-то вкусного, не в прямом же смысле :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 01:29

Всем доброй ночи!
Прежде всего, отвечу klug на его вопрос. По "Эпицентру" решил выждать до конца года, и вот 22.12. свершилось. Упал наконец-то весь кешбэк. Конец года, очень много работы, было не до форума, поэтому оперативно не ответил.

А зашел я сюда по другому поводу.
Вчера решил воспользоваться электронной обменкой (с выводом гривны на Приват24), и... обмен не состоялся, деньги вернулись (какую ошибку выдало, не знаю, т.к. отправлял деньги не я, а работник обменки). На Моно все ушло без проблем.
Сегодня должен был получить перевод на ту же карту Привата (Уни без кредлимита). Пишет мне знакомый: "Дай другую карту, на эту не проходит платеж, бракует"
Поскольку это были уже два случая подряд, я задумался "что за нах" и решил обратиться к помощи форума с этим же вопросом. "Что бы это значило?"

Звонок на 3700 ничего не дал. "Со стороны банка никаких проблем, никаких ограничений нет".
Есть какие-то предположения, что это может быть?
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  #<1 ... 9033903490359036
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