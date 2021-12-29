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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 9033903490359036 Додано: Чет 30 гру, 2021 00:46 Vorlon написав: Ferlakur

У меня она и так есть (не приматовская, разумеется). Поэтому не актуально. И вы серьёзно кому-то будете рекомендовать этот недобанк только ради оформления ЕЦП? У меня она и так есть (не приматовская, разумеется). Поэтому не актуально. И вы серьёзно кому-то будете рекомендовать этот недобанк только ради оформления ЕЦП?

Ну я как-то порекомендовал и чел оформил себе карту только ради шарового ецп. Ецп и карта жрать не просят, чел доволен, плюс поюзал акции со снятием нала на кассе и кешбеком в эпицентре, т.е. периодически можно поюзать что-то прибыльное, пусть и не очень. Если что, сам считаю приват полным и законченным зеленим... ну вы поняли. Но с паршивой овцы хоть шерсти клок Только не надо про копание в г.. в поисках чего-то вкусного, не в прямом же смысле Ну я как-то порекомендовал и чел оформил себе карту только ради шарового ецп. Ецп и карта жрать не просят, чел доволен, плюс поюзал акции со снятием нала на кассе и кешбеком в эпицентре, т.е. периодически можно поюзать что-то прибыльное, пусть и не очень. Если что, сам считаю приват полным и законченным зеленим... ну вы поняли. Но с паршивой овцы хоть шерсти клокТолько не надо про копание в г.. в поисках чего-то вкусного, не в прямом же смысле Oberon Повідомлень: 190 З нами з: 15.09.20 Подякував: 93 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 01:29 Всем доброй ночи!

Прежде всего, отвечу klug на его вопрос. По "Эпицентру" решил выждать до конца года, и вот 22.12. свершилось. Упал наконец-то весь кешбэк. Конец года, очень много работы, было не до форума, поэтому оперативно не ответил.



А зашел я сюда по другому поводу.

Вчера решил воспользоваться электронной обменкой (с выводом гривны на Приват24), и... обмен не состоялся, деньги вернулись (какую ошибку выдало, не знаю, т.к. отправлял деньги не я, а работник обменки). На Моно все ушло без проблем.

Сегодня должен был получить перевод на ту же карту Привата (Уни без кредлимита). Пишет мне знакомый: "Дай другую карту, на эту не проходит платеж, бракует"

Поскольку это были уже два случая подряд, я задумался "что за нах" и решил обратиться к помощи форума с этим же вопросом. "Что бы это значило?"



Звонок на 3700 ничего не дал. "Со стороны банка никаких проблем, никаких ограничений нет".

Есть какие-то предположения, что это может быть?



P.S. Карта не заблокирована, срок годности - до июля 2022 года. Искатель Повідомлень: 5216 З нами з: 22.02.16 Подякував: 791 раз. Подякували: 3905 раз. Профіль 5 10 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 08:13 Vorlon написав: Ferlakur

У меня она и так есть (не приматовская, разумеется). Поэтому не актуально. И вы серьёзно кому-то будете рекомендовать этот недобанк только ради оформления ЕЦП? У меня она и так есть (не приматовская, разумеется). Поэтому не актуально. И вы серьёзно кому-то будете рекомендовать этот недобанк только ради оформления ЕЦП?

Серьезно буду. Банк как банк, со своими плюсами и минусами. Серьезно буду. Банк как банк, со своими плюсами и минусами. Ferlakur Повідомлень: 4114 З нами з: 14.10.08 Подякував: 255 раз. Подякували: 230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 08:14 Re: Приватбанк Flamingo написав: Тут ИМХО важно отличать - клиенты Альфы в основном страдают от рукожопости ойтишегов банка - тут ничего не поделаешь, но услуги банк предоставляет интересные, часто никем больше не предлагаемые и чаще всего клиентоориентированные. Тут ИМХО важно отличать - клиенты Альфы в основном страдают от рукожопости ойтишегов банка - тут ничего не поделаешь, но услуги банк предоставляет интересные, часто никем больше не предлагаемые и чаще всего клиентоориентированные.

Не ідеалізував би альфу. Останній мій кейс - чистих два місяці обіцяють перенести частину кредліміту з еко на хамелеон. І то що це не зробили, напевно не тільки айтівців косяк. Хоча одержавлення привату явно не на користь його інтересності для клієнтів, як і інших держбанків. Не ідеалізував би альфу. Останній мій кейс - чистих два місяці обіцяють перенести частину кредліміту з еко на хамелеон. І то що це не зробили, напевно не тільки айтівців косяк. Хоча одержавлення привату явно не на користь його інтересності для клієнтів, як і інших держбанків. Ой+

Повідомлень: 4758 З нами з: 19.04.12 Подякував: 73 раз. Подякували: 745 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 09:31 Искатель написав: А зашел я сюда по другому поводу.

Вчера решил воспользоваться электронной обменкой (с выводом гривны на Приват24), и... обмен не состоялся, деньги вернулись (какую ошибку выдало, не знаю, т.к. отправлял деньги не я, а работник обменки). На Моно все ушло без проблем.

Сегодня должен был получить перевод на ту же карту Привата (Уни без кредлимита). Пишет мне знакомый: "Дай другую карту, на эту не проходит платеж, бракует"

Поскольку это были уже два случая подряд, я задумался "что за нах" и решил обратиться к помощи форума с этим же вопросом. "Что бы это значило?"



Звонок на 3700 ничего не дал. "Со стороны банка никаких проблем, никаких ограничений нет".

Есть какие-то предположения, что это может быть?



P.S. Карта не заблокирована, срок годности - до июля 2022 года. А зашел я сюда по другому поводу.Вчера решил воспользоваться электронной обменкой (с выводом гривны на Приват24), и... обмен не состоялся, деньги вернулись (какую ошибку выдало, не знаю, т.к. отправлял деньги не я, а работник обменки). На Моно все ушло без проблем.Сегодня должен был получить перевод на ту же карту Привата (Уни без кредлимита). Пишет мне знакомый: "Дай другую карту, на эту не проходит платеж, бракует"Поскольку это были уже два случая подряд, я задумался "что за нах" и решил обратиться к помощи форума с этим же вопросом. "Что бы это значило?"Звонок на 3700 ничего не дал. "Со стороны банка никаких проблем, никаких ограничений нет".Есть какие-то предположения, что это может быть?P.S. Карта не заблокирована, срок годности - до июля 2022 года.

1. Попробуйте потянуть на неё пробную сумму с моно (например) через https://privatbank.ua/sendmoney

2. Что в голове у корезоида (или его пиратской копии) - уже не знает никто. Горячка может и не видеть всего, смотреть не туда, или даже не знать куда смотреть.

Я не исключаю, что могли поставить карту на стоп, после взаимодействия с обменкой (которая может быть в каком-то "списке зашквареных")

3. Если карта до 07.22 - то её можно и перепускать (там осталось всего ничего), например на дигиталку, но не факт, что это поможет 1. Попробуйте потянуть на неё пробную сумму с моно (например) через2. Что в голове у корезоида (или его пиратской копии) - уже не знает никто. Горячка может и не видеть всего, смотреть не туда, или даже не знать куда смотреть.Я не исключаю, что могли поставить карту на стоп, после взаимодействия с обменкой (которая может быть в каком-то "списке зашквареных")3. Если карта до 07.22 - то её можно и перепускать (там осталось всего ничего), например на дигиталку, но не факт, что это поможет Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15733 З нами з: 18.04.15 Подякував: 9006 раз. Подякували: 4299 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 9033903490359036 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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