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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9033903490359036
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 00:46

  Vorlon написав:Ferlakur
У меня она и так есть (не приматовская, разумеется). Поэтому не актуально. И вы серьёзно кому-то будете рекомендовать этот недобанк только ради оформления ЕЦП? :shock:

Ну я как-то порекомендовал и чел оформил себе карту только ради шарового ецп. Ецп и карта жрать не просят, чел доволен, плюс поюзал акции со снятием нала на кассе и кешбеком в эпицентре, т.е. периодически можно поюзать что-то прибыльное, пусть и не очень. Если что, сам считаю приват полным и законченным зеленим... ну вы поняли. Но с паршивой овцы хоть шерсти клок :) Только не надо про копание в г.. в поисках чего-то вкусного, не в прямом же смысле :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 01:29

Всем доброй ночи!
Прежде всего, отвечу klug на его вопрос. По "Эпицентру" решил выждать до конца года, и вот 22.12. свершилось. Упал наконец-то весь кешбэк. Конец года, очень много работы, было не до форума, поэтому оперативно не ответил.

А зашел я сюда по другому поводу.
Вчера решил воспользоваться электронной обменкой (с выводом гривны на Приват24), и... обмен не состоялся, деньги вернулись (какую ошибку выдало, не знаю, т.к. отправлял деньги не я, а работник обменки). На Моно все ушло без проблем.
Сегодня должен был получить перевод на ту же карту Привата (Уни без кредлимита). Пишет мне знакомый: "Дай другую карту, на эту не проходит платеж, бракует"
Поскольку это были уже два случая подряд, я задумался "что за нах" и решил обратиться к помощи форума с этим же вопросом. "Что бы это значило?"

Звонок на 3700 ничего не дал. "Со стороны банка никаких проблем, никаких ограничений нет".
Есть какие-то предположения, что это может быть?

P.S. Карта не заблокирована, срок годности - до июля 2022 года.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 08:13

  Vorlon написав:Ferlakur
У меня она и так есть (не приматовская, разумеется). Поэтому не актуально. И вы серьёзно кому-то будете рекомендовать этот недобанк только ради оформления ЕЦП? :shock:

Серьезно буду. Банк как банк, со своими плюсами и минусами.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 08:14

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:Тут ИМХО важно отличать - клиенты Альфы в основном страдают от рукожопости ойтишегов банка - тут ничего не поделаешь, но услуги банк предоставляет интересные, часто никем больше не предлагаемые и чаще всего клиентоориентированные.

Не ідеалізував би альфу. Останній мій кейс - чистих два місяці обіцяють перенести частину кредліміту з еко на хамелеон. І то що це не зробили, напевно не тільки айтівців косяк. Хоча одержавлення привату явно не на користь його інтересності для клієнтів, як і інших держбанків.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 09:31

  Искатель написав:А зашел я сюда по другому поводу.
Вчера решил воспользоваться электронной обменкой (с выводом гривны на Приват24), и... обмен не состоялся, деньги вернулись (какую ошибку выдало, не знаю, т.к. отправлял деньги не я, а работник обменки). На Моно все ушло без проблем.
Сегодня должен был получить перевод на ту же карту Привата (Уни без кредлимита). Пишет мне знакомый: "Дай другую карту, на эту не проходит платеж, бракует"
Поскольку это были уже два случая подряд, я задумался "что за нах" и решил обратиться к помощи форума с этим же вопросом. "Что бы это значило?"

Звонок на 3700 ничего не дал. "Со стороны банка никаких проблем, никаких ограничений нет".
Есть какие-то предположения, что это может быть?

P.S. Карта не заблокирована, срок годности - до июля 2022 года.

1. Попробуйте потянуть на неё пробную сумму с моно (например) через https://privatbank.ua/sendmoney
2. Что в голове у корезоида (или его пиратской копии) - уже не знает никто. Горячка может и не видеть всего, смотреть не туда, или даже не знать куда смотреть.
Я не исключаю, что могли поставить карту на стоп, после взаимодействия с обменкой (которая может быть в каком-то "списке зашквареных")
3. Если карта до 07.22 - то её можно и перепускать (там осталось всего ничего), например на дигиталку, но не факт, что это поможет
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  #<1 ... 9033903490359036
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