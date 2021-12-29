Vorlon написав:Ferlakur У меня она и так есть (не приматовская, разумеется). Поэтому не актуально. И вы серьёзно кому-то будете рекомендовать этот недобанк только ради оформления ЕЦП?
Ну я как-то порекомендовал и чел оформил себе карту только ради шарового ецп. Ецп и карта жрать не просят, чел доволен, плюс поюзал акции со снятием нала на кассе и кешбеком в эпицентре, т.е. периодически можно поюзать что-то прибыльное, пусть и не очень. Если что, сам считаю приват полным и законченным зеленим... ну вы поняли. Но с паршивой овцы хоть шерсти клок Только не надо про копание в г.. в поисках чего-то вкусного, не в прямом же смысле
Всем доброй ночи! Прежде всего, отвечу klug на его вопрос. По "Эпицентру" решил выждать до конца года, и вот 22.12. свершилось. Упал наконец-то весь кешбэк. Конец года, очень много работы, было не до форума, поэтому оперативно не ответил.
А зашел я сюда по другому поводу. Вчера решил воспользоваться электронной обменкой (с выводом гривны на Приват24), и... обмен не состоялся, деньги вернулись (какую ошибку выдало, не знаю, т.к. отправлял деньги не я, а работник обменки). На Моно все ушло без проблем. Сегодня должен был получить перевод на ту же карту Привата (Уни без кредлимита). Пишет мне знакомый: "Дай другую карту, на эту не проходит платеж, бракует" Поскольку это были уже два случая подряд, я задумался "что за нах" и решил обратиться к помощи форума с этим же вопросом. "Что бы это значило?"
Звонок на 3700 ничего не дал. "Со стороны банка никаких проблем, никаких ограничений нет". Есть какие-то предположения, что это может быть?
P.S. Карта не заблокирована, срок годности - до июля 2022 года.
Flamingo написав:Тут ИМХО важно отличать - клиенты Альфы в основном страдают от рукожопости ойтишегов банка - тут ничего не поделаешь, но услуги банк предоставляет интересные, часто никем больше не предлагаемые и чаще всего клиентоориентированные.
Не ідеалізував би альфу. Останній мій кейс - чистих два місяці обіцяють перенести частину кредліміту з еко на хамелеон. І то що це не зробили, напевно не тільки айтівців косяк. Хоча одержавлення привату явно не на користь його інтересності для клієнтів, як і інших держбанків.
Искатель написав:А зашел я сюда по другому поводу. Вчера решил воспользоваться электронной обменкой (с выводом гривны на Приват24), и... обмен не состоялся, деньги вернулись (какую ошибку выдало, не знаю, т.к. отправлял деньги не я, а работник обменки). На Моно все ушло без проблем. Сегодня должен был получить перевод на ту же карту Привата (Уни без кредлимита). Пишет мне знакомый: "Дай другую карту, на эту не проходит платеж, бракует" Поскольку это были уже два случая подряд, я задумался "что за нах" и решил обратиться к помощи форума с этим же вопросом. "Что бы это значило?"
Звонок на 3700 ничего не дал. "Со стороны банка никаких проблем, никаких ограничений нет". Есть какие-то предположения, что это может быть?
P.S. Карта не заблокирована, срок годности - до июля 2022 года.
1. Попробуйте потянуть на неё пробную сумму с моно (например) через https://privatbank.ua/sendmoney 2. Что в голове у корезоида (или его пиратской копии) - уже не знает никто. Горячка может и не видеть всего, смотреть не туда, или даже не знать куда смотреть. Я не исключаю, что могли поставить карту на стоп, после взаимодействия с обменкой (которая может быть в каком-то "списке зашквареных") 3. Если карта до 07.22 - то её можно и перепускать (там осталось всего ничего), например на дигиталку, но не факт, что это поможет