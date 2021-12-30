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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9034903590369037
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 09:53

  THB написав:По акции сними 500гр на кассе магазина по тихому упала 100 еще 28.12.

Что за акция?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 10:12

Купить на 100 и снять 500 - получишь 100.
THB
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 10:15

  THB написав:Купить на 100 и снять 500 - получишь 100.

Может так :"Розрахуйтеся карткою ПриватБанку на суму від 100 гривень та отримайте на касі магазину готівку на суму до 500 гривень." Я снимал на кассе 10грн.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 10:23

  andreyiskra написав:Ни во что. Просто упал на карту.

жаль. Ничего интересного по депо у них неосталось.
sergia
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 10:27

  Golf_streem написав:
  THB написав:Купить на 100 и снять 500 - получишь 100.

Может так :"Розрахуйтеся карткою ПриватБанку на суму від 100 гривень та отримайте на касі магазину готівку на суму до 500 гривень." Я снимал на кассе 10грн.
Не суть важно, #в Межах лимита 500гр# Я по бАгатому,на все 500 😊 кешбек выплатили,акция закончилась 15.12.
THB
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 10:39

  sergia написав:
  andreyiskra написав:Ни во что. Просто упал на карту.

жаль. Ничего интересного по депо у них неосталось.


а як же 0.01% в валюті в рік!

в деяких банках вже 0.00001%
так що по богатому ще тут :mrgreen:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 10:31

Re: Приватбанк

Сегодня банк с клиентами работает??? Нужно срочно получить карточку....
ihorsic
 
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