Что за акция?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 гру, 2021 09:53
Додано: Чет 30 гру, 2021 10:15
Додано: Чет 30 гру, 2021 10:23
Додано: Чет 30 гру, 2021 10:27
Не суть важно, #в Межах лимита 500гр# Я по бАгатому,на все 500 😊 кешбек выплатили,акция закончилась 15.12.
Додано: Чет 30 гру, 2021 10:39
Додано: П'ят 31 гру, 2021 10:31
Re: Приватбанк
Сегодня банк с клиентами работает??? Нужно срочно получить карточку....
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