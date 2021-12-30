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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 гру, 2021 09:53
THB написав:
По акции сними 500гр на кассе магазина по тихому упала 100 еще 28.12.
Что за акция?
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andreyiskra
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Додано: Чет 30 гру, 2021 10:12
Купить на 100 и снять 500 - получишь 100.
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THB
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Додано: Чет 30 гру, 2021 10:15
THB написав:
Купить на 100 и снять 500 - получишь 100.
Может так :"Розрахуйтеся карткою ПриватБанку на суму від 100 гривень та отримайте на касі магазину готівку на суму до 500 гривень." Я снимал на кассе 10грн.
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Golf_streem
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Додано: Чет 30 гру, 2021 10:23
andreyiskra написав:
Ни во что. Просто упал на карту.
жаль. Ничего интересного по депо у них неосталось.
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sergia
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Додано: Чет 30 гру, 2021 10:27
Golf_streem написав: THB написав:
Купить на 100 и снять 500 - получишь 100.
Может так :"Розрахуйтеся карткою ПриватБанку на суму від 100 гривень та отримайте на касі магазину готівку на суму до 500 гривень." Я снимал на кассе 10грн.
Не суть важно, #в Межах лимита 500гр# Я по бАгатому,на все 500 😊 кешбек выплатили,акция закончилась 15.12.
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THB
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Додано: Чет 30 гру, 2021 10:39
sergia написав: andreyiskra написав:
Ни во что. Просто упал на карту.
жаль. Ничего интересного по депо у них неосталось.
а як же 0.01% в валюті в рік!
в деяких банках вже 0.00001%
так що по богатому ще тут
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greenozon
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 10:31
Сегодня банк с клиентами работает??? Нужно срочно получить карточку....
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ihorsic
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:58
Golf_streem написав:
Розрахуйтеся карткою ПриватБанку на суму від 100 гривень та отримайте на касі магазину готівку на суму до 500 гривень
Я все условия выполнил, а 100 ни на одной из карт и нет). Правда по мелкому: снял 100 и скупился до 150.
Как лучше представителей ПБ подергать?
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sergia
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