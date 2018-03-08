"Черный список" работников

Додано: Чет 08 сер, 2019 14:43

Водитель Савченко Василий Николаевич, 5 июня 1960 г.р.

Телефон +380678824074, паспорт серия СТ318602

Хочу оставить отзыв о водителе Василии Николаевиче Савченко (Савченко Василь Миколайович, 05 червня 1960 р.н.)., проживающий по адресу Киевская область, г. Фастов, ул. 12 Грудня, дом 60., номер водительского удостоверения ВАН 266452.

Василий Николаевич официально устроился к нам на работу водителем на тягач в июне 2019 года, и проработал до августа. За это время он зарекомендовал себя как не надежный работник, во время работы и проживания у нас на базе распускал среди рабочих сплетни, наговаривал на них, а после пропажи доверенного ему нового набора ключей, сказал, что в этом виноват кто-то из рабочих. В последствии, не предупреждая, и не объясняя причин, он, вернувшись после рейса ночью, собрал вещи и покинул территорию базы. Об этом мы узнали только утром, тем самым он сильно подвёл наше предприятие – у нас заключены контракты на постоянную поставку продукции, и мы вынуждены были срочно искать водителя на замену, и чуть не испортили отношение с заказчиками. Только на следующий день после его ухода мы узнали, что он таким образом уволился, при этом отказавшись дорабатывать по КЗоТу.

Не советую Вам иметь дело с водителем Савченко В. Н., с коллективом он не дружит, работать с ним не комфортно, и надеяться на него в ответственные моменты нельзя – может подставить.