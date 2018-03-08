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Обговорення питань пошуку роботи: Як шукати роботу після 40 років, як заробляти понаднормово, СПД і робота по трудовій, а також чорний список працівників і типові помилки претендентів і роботодавців.
Додано: Пон 11 чер, 2018 14:12
Re: "Черный список" работников
Ты посмотри, рабовладельцы совсем нюх потеряли. Опоздания, прогулы, ошибки - из за этого в Ч.С. При этом никто из "рабовладельцев" не указывает личных данных , что неоднократно указано в правилах ветки. Еще потом удивляются что работников найти не могут. Большая проблемма с т.н. работодателями - одни чванливые ур0ды в основном, вот и не накого работать. Осталось работникам завести ответную ветку на роботодателей с таким же вываливанием личных данных, телефонов адресов, номеров машин. Там компромата будет точно не меньше. Вот там веселуха начнется.
Додано: Пон 11 чер, 2018 14:23
такие ресурсы есть, например vnutri.org, orabote.net и т.д. Тут можно такие перлы вычитать - куда там блэклисту работников! Мы с коллегами, когда становится скучно, беремся перечитывать отзывы о своей фирме - сразу настроение подымает. Это еще похлеще отзывов на мордокниге, где всегда какую-то гадость напишут недовольные, но никогда не отпишется довольный.
Додано: Пон 20 сер, 2018 11:17
Демьяненко Юлия Анатольевна
На должности главный бухгалтер показала себя как двуличный, неуравновешенный человек. По началу проявила себя как адекватный человек и специалист, а потом проявились негативные моменты в ходе работы. Хамила начальству, скрыто поднимала себе зарплату, без ведома и согласия начальства. Не хотела вводить в курс дела начальство, посылала, грубила, оскорбляла и рассказывала о том, что нечего лезть туда куда не нужно. Увольняясь напакостила в документах и деньги которые дали на уплату счетов, присвоила себе.
Додано: Суб 25 сер, 2018 18:31
Чёрные списки персонала
А чего ты так слюною та брызгаешь? Что попали по больному? А как скажи бороться с персоналом, который ворует, который любит деньги, а зарабатывать их не любит, который сливает на лево сделки фирмы и т.д.? Это не борьба это просто предупреждение коллег, что бы такие как ты не смогли одно и тоже зло делать везде и совсеми.
Додано: Вів 11 вер, 2018 14:12
"Черный список" работников, г. Львов
Ваканція у будівельну компанія “Новий дім”, на посаду: офіс-менеджер, секретар, з обіцяною зарплатою 8000 грн.
Ознайомлення: Ваше робоче місце це не величка прохідна кімнатка (коридор), з двох сторін двері, одні на вихід в загальний коридор, які завжди повинні бути закритими, щоб не завітали непрохані гості, тобто колишні ваші працівники, яким не заплатили грошей. А інші двері-броньовані з автозамиканням, це кабінет вашого Боса.
Коротко про роботодавця-хитрий мужчина, який позиціонує себе як успішна будівельна компанія “Новий дім”, подає свою заявку на тендер, його виграє, і займається ремонтом державних приміщень у львівській області.
У випробовувальний термін у вашу роботу входитиме обдзвін людеш, які попередньо телефонували, щодо оголошення (ваканції) на роботу, якщо якийсь спеціаліст вам підійшов за вказаними вміннями, ви його запрошуєте на співбесіду, підписує контракт і після чого працівник відправляється на об’єкт, і працює. Саме гірше, це те, що ці робочі не отримають своєї обіцятої зарплати, тому що, їхній керівник за їхні гроші поїде закордон на відпочинок). А їм скаже, що вони не виконами цю роботу в певний срок, або не правильно шось зробили, і тд (варіантів безліч). І тому, для нових обєктів, вам потрібно буде шукати інших ЖЕРТВ, тому, що попередні працівники більше не погодяться на такий ЛОХОТРОН!!!! Я б цій ваканції дала іншу назву, не офіс-менеджер, а АСИСТЕНТ АФЕРИСТА!
Хочу застерегти від не добропорядного роботодавця, такого як: Будівельна компанія “Новий дім”, м. Львів, вул. Городоцька 367
097 918 72 21
nazarbn@mail.ru
Додано: Сер 06 бер, 2019 14:19
Вишневская Любовь Юрьевна (Черный бухгалтер Одесса)
Вишневская Любовь Юрьевна пишет доносы и заявления в милицию и налоговую на всех своих работодателей. По данной причине долго не задерживается ни на одной работе, шантажируя своих коллег и начальство.
В жалобах указывает откровенную ложь и клевету, поливает грязью всех, с кем сталкивается в жизни. Эту даму уже хорошо знают в органах, так как она пишет доносы не только на своих работодателей, но и пытается завести уголовные дела на отца своего ребенка, на своих соседей и т.д. Эдакая местная городская сумашедшая.
Помимо ложных отзывов на различных форумах, инициирует проверки налоговых структур: работая бухгалтером изучает всю документацию компании, в которой работает и потом использует эти данные для заявлений на проверку в налоговые службы. Многие компании зная это, отказываются брать данную персону на работу, а те, кто по незнанию взял, в итоге имеют очень много неприятностей.
Если решите сотрудничать с данным человеком по любым моментам, вы должны четко понимать, что все документы и ваши данные в итоге будут использованы против вас в написании жалоб в инспекцию по труду, милицию и фискальную службу (помимо того, что имя вашей компании будет очернено клеветой на всех форумах и базах "черных работодателей" Одессы).
Додано: Сер 08 тра, 2019 08:55
Коли я у вас працював?
suzdaleva_suzdaleva Відкрив свою трудову не знайшов там запису про те що працював у вашій шарашкиній конторі! Звідси робимо висновок що ваш відгук це просто наклеп на чесного громадянина України! Я живу відповідно до чинного законодавства і ніколи не порушую його! А от те що ви не оформлюїте своїх робітників та ведете чорну бухгалтерію заслуговує на увагу відповідних органів!
Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:12
Рєпін Олексій Юрійович
Приховав свої судимості. Має їх три і наразі по нього йде слідство. Не відповідальний, не можна покластись, був помічений в брехні ( підроблення повістки до суду). Як що прийде до вас влаштовуватись, то без варіантів - відмова. Або під дуе пильним наглядом!
Додано: Чет 11 лип, 2019 10:19
Очень недобросовестный рабочий
В Днепре есть человек, который после найма на работу, имеет привычку срывать сроки выполнения работ на объекте. На телефонные звонки руководителя и непосредственно хозяина объекта не отвечает, работу не выполняет. Убедительная просьба ко всем, кто собирается нанять парня по имени Максим, проживающего в Днепре, не советую даже обращаться, чтобы избежать различных проблем на Вашем объекте. Его номер +38(096)234-91-58.
Додано: Чет 08 сер, 2019 14:43
Водитель Савченко Василий Николаевич, 5 июня 1960 г.р.
Водитель Савченко Василий Николаевич, 5 июня 1960 г.р.
Телефон +380678824074, паспорт серия СТ318602
Хочу оставить отзыв о водителе Василии Николаевиче Савченко (Савченко Василь Миколайович, 05 червня 1960 р.н.)., проживающий по адресу Киевская область, г. Фастов, ул. 12 Грудня, дом 60., номер водительского удостоверения ВАН 266452.
Василий Николаевич официально устроился к нам на работу водителем на тягач в июне 2019 года, и проработал до августа. За это время он зарекомендовал себя как не надежный работник, во время работы и проживания у нас на базе распускал среди рабочих сплетни, наговаривал на них, а после пропажи доверенного ему нового набора ключей, сказал, что в этом виноват кто-то из рабочих. В последствии, не предупреждая, и не объясняя причин, он, вернувшись после рейса ночью, собрал вещи и покинул территорию базы. Об этом мы узнали только утром, тем самым он сильно подвёл наше предприятие – у нас заключены контракты на постоянную поставку продукции, и мы вынуждены были срочно искать водителя на замену, и чуть не испортили отношение с заказчиками. Только на следующий день после его ухода мы узнали, что он таким образом уволился, при этом отказавшись дорабатывать по КЗоТу.
Не советую Вам иметь дело с водителем Савченко В. Н., с коллективом он не дружит, работать с ним не комфортно, и надеяться на него в ответственные моменты нельзя – может подставить.
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