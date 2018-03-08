RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Ринок праці: резюме,
вакансії та освіта
/
Інші питання про роботу
/
"Черный список"
работников

"Черный список" работников
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення питань пошуку роботи: Як шукати роботу після 40 років, як заробляти понаднормово, СПД і робота по трудовій, а також чорний список працівників і типові помилки претендентів і роботодавців.
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 11:43

Будьте внимательны!!!!

Свирская Ирина Владимировна - претендует на должность главного бухгалтера. Последние места работы в Луганской обл, проверить нельзя. Как кандидат, особенно на такую должность, очень неблагонадежная. Можете потерять не только время, но и свои деньги, имущество фирмы. Устроилась к нам на работу, месяц проработала и ушла в запой прихватив с собой имущество фирмы (ноутбук, телефон). Будьте внимательны!!!!. Работу может опять искать в Киеве.
Вика_Вика
 
Повідомлень: 1
З нами з: 02.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 16:54

Плиточник-мошенник Сугак Виталий Валерьевич

Плиточник-мошенник Сугак Виталий Валерьевич, 24.07.1983 г/р, сделал некачественную укладку плитки, не хочет возвращать задаток и за испорченные материалы, угрожает расправой, приехать и повесить меня, как заказчика! Никому не рекомендую связываться!
Телефоны которые известны: +380977851490 (личный) и +380686784609 (рабочий, может сменить)
Ищет новую работу через всем известную доску объявлений из трёх букв, не буду рекламировать её.
UIX
 
Повідомлень: 2
З нами з: 17.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нужна ли зарубежная "корочка" ACCA, CIMA, CFA? 1, 2
Anonymous » Сер 03 лют, 2010 15:10
13 51310
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 бер, 2018 21:39
Mandrake
ЕДИНЫЙ ОФИЦИВЛЬНЫЙ УКРАИНСКИЙ «Черный-Белый список работнико
Anonymous » Вів 10 лип, 2012 15:23
1 6704
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 лип, 2012 17:01
margarita_10
Не в коем случае не соглашайтесь работать в Експобанке это "
Anonymous » Сер 20 кві, 2011 21:19
5 5825
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 тра, 2012 10:07
KotBoy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Львів (174)
17.09.2019 19:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.