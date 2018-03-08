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"Черный список" работников
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Обговорення питань пошуку роботи: Як шукати роботу після 40 років, як заробляти понаднормово, СПД і робота по трудовій, а також чорний список працівників і типові помилки претендентів і роботодавців.
Додано: Пон 02 вер, 2019 11:43
Свирская Ирина Владимировна - претендует на должность главного бухгалтера. Последние места работы в Луганской обл, проверить нельзя. Как кандидат, особенно на такую должность, очень неблагонадежная. Можете потерять не только время, но и свои деньги, имущество фирмы. Устроилась к нам на работу, месяц проработала и ушла в запой прихватив с собой имущество фирмы (ноутбук, телефон). Будьте внимательны!!!!. Работу может опять искать в Киеве.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 16:54
Плиточник-мошенник Сугак Виталий Валерьевич, 24.07.1983 г/р, сделал некачественную укладку плитки, не хочет возвращать задаток и за испорченные материалы, угрожает расправой, приехать и повесить меня, как заказчика! Никому не рекомендую связываться!
Телефоны которые известны: +380977851490 (личный) и +380686784609 (рабочий, может сменить)
Ищет новую работу через всем известную доску объявлений из трёх букв, не буду рекламировать её.
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