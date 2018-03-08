"Черный список" работников

|
|
|
Обговорення питань пошуку роботи: Як шукати роботу після 40 років, як заробляти понаднормово, СПД і робота по трудовій, а також чорний список працівників і типові помилки претендентів і роботодавців.
Додано: Пон 02 вер, 2019 12:43
Будьте внимательны!!!!
Свирская Ирина Владимировна - претендует на должность главного бухгалтера. Последние места работы в Луганской обл, проверить нельзя. Как кандидат, особенно на такую должность, очень неблагонадежная. Можете потерять не только время, но и свои деньги, имущество фирмы. Устроилась к нам на работу, месяц проработала и ушла в запой прихватив с собой имущество фирмы (ноутбук, телефон). Будьте внимательны!!!!. Работу может опять искать в Киеве.
Додано: Вів 17 вер, 2019 17:54
Плиточник-мошенник Сугак Виталий Валерьевич
Плиточник-мошенник Сугак Виталий Валерьевич, 24.07.1983 г/р, сделал некачественную укладку плитки, не хочет возвращать задаток и за испорченные материалы, угрожает расправой, приехать и повесить меня, как заказчика! Никому не рекомендую связываться!
Телефоны которые известны: +380977851490 (личный) и +380686784609 (рабочий, может сменить)
Ищет новую работу через всем известную доску объявлений из трёх букв, не буду рекламировать её.
Додано: Суб 11 січ, 2020 12:15
Турбал Руслана Сергеевна
1. Яна
3. ТОВ "УкрСпецАгроПродукт", Киев
4. Турбал Руслана Сергеевна
5. 24.07.2019 - 30.09.2019
6. п. 1, ст 36 КЗоТ
7. О.Г. Перетятько
8. 0(50)172-00-35
-
Проработала в консалтинговой компании 2 месяца на должности "Консультант систем качества (ISO)" К концу первого месяца работы начала проявлять агрессию по отношению к коллегам и непосредственному руководителю. Опираясь на лояльное первое лицо компании, жалобы сотрудников были всерьёз восприняты по истечению 2-х месяцев. За это время Руслана уже конфликтовала со всеми коллегами по отделу, и как выяснилось позже молча саботировала работу. Использовав все «жизни» предоставленные гуманным руководителем, Руслана крича и размахивая руками уволилась по собственному желанию. Спустя месяц после увольнения, в адрес предприятия одновременно двумя заказчиками, из трех находившихся в сопровождении Русланы, направлены претензии с требованием предоставить наработки. Оказалось, что под видом разработок индивидуальных систем менеджмента (речь идет о HACСP, ISO 22000, FSCC), Руслана «внедряла» системы по шаблонам стандартов, напрочь не адаптированных к производственным условиям заказчиков. Именно в профессиональной некомпетентности находим объяснение конфликтности поведения Русланы в столь дружелюбном и командном коллективе. Уважаемые работодатели, будьте бдительны и не забываете осуществлять промежуточный контроль выполнения проектных работ, с целью своевременного выявления, пусть даже и порой неосознанного со стороны исполнителей, вредительства.
Додано: Чет 14 тра, 2020 19:36
Коваленко Александр Владимирович - программист мошенник !
Александр 1985 Киев, занимается мошенничеством, берется за проекты по оптимизации и ускорению сайтов на движке Opencart. Затем без ведома заказчиков ставит демо модуль Opencart Lighting
Промышляет на сайте
Его контакты в сети
Skype bumeraleksandr
Telegram @astengrau
Додано: Сер 21 жов, 2020 15:37
Роберт Шарафеев Мошенник из г.Днепр
Хочу предостеречь тех, кто из г.Днепр
Этот сотрудник работает, как он сказал в компании по лакокраске.
Я к нему обратился со своим заказом и очень пожалел, т.к. ни заказа, ни денег, которые я ему передал. Деньги он получал на карту.
Роберт Шарафеев - кидает на деньги не передавая товар
его номера телефонов +380671952994; +380968560870
|