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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 січ, 2020 19:29
Re: Клиринговый дом
Что-то мало отзывов про этот клининговый банк
$$$$$$$$$
Додано: Вів 28 січ, 2020 19:54
пополнять можно без ограничений что ли? Какие есь ограничения для пополняшки для 1-3 года?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA: 8(800)-24$/6$, 38094-2$ прием СМС, 044 и ua номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Вів 28 січ, 2020 20:20
Официально - как и везде, кроме последнего месяца. А как на самом деле будет - да кто ж вам такое скажет, как оно на самом деле? Вон, Жлобус... По их же правилам официальным, должен был в декабре принять мое пополнение, а завернул...
Один умный человек когда-то сказал: "Экономика определяет политику" (С)
Завтра банку это станет невыгодно, и он просто заблокирует пополнение, и ничего вы не сделаете...
Лотерея.
Додано: Сер 29 січ, 2020 11:28
А как Вы собираетесь пополнять? СЕПом?
Или ногами в кассе?
Какие у них варианты способов пополнения?
Жадность и Отвага!
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