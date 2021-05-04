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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 тра, 2021 12:19
Додано: Суб 01 тра, 2021 13:48
так, бачив раніше. Дилетанти
Додано: Сер 05 тра, 2021 10:28
Re: Украинский Капитал
Агов, хом'яки.
Чи можна наразі тут депо відкрити з початковою нульовою (або іншою задекларованою) сумою, щоб потім його поповнити СЕПом? Через інтернет-банкінг чи у відділенні?
Я ж вірно зрозумів, що 11.5% на рік тут наразі пропонують?
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