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Обслуговування в українських
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Украинский Капитал

Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 45464748

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Украинский Капитал 3.7 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
11%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
33%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
22%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 22:03

банка на моменті лідер по депошкам (грн)
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 10:32

  greenozon написав:банка на моменті лідер по депошкам (грн)

хіба?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 12:19

  Ромасик написав:
  greenozon написав:банка на моменті лідер по депошкам (грн)

хіба?


https://minfin.com.ua/ua/2021/04/28/63937022/
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 13:48

  greenozon написав:
  Ромасик написав:
  greenozon написав:банка на моменті лідер по депошкам (грн)

хіба?


https://minfin.com.ua/ua/2021/04/28/63937022/

так, бачив раніше. Дилетанти
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 10:28

Re: Украинский Капитал

Агов, хом'яки.

Чи можна наразі тут депо відкрити з початковою нульовою (або іншою задекларованою) сумою, щоб потім його поповнити СЕПом? Через інтернет-банкінг чи у відділенні?

Я ж вірно зрозумів, що 11.5% на рік тут наразі пропонують?
kreuz
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  #<1 ... 45464748
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