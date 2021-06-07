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Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 чер, 2021 14:34
greenozon написав:
PS так і не зрозумів як тих 11.5 дістати, в ІБ максималка 11 на 370
я же написал выше, звоните и откроют
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cohan
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