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Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 чер, 2021 14:34
greenozon написав:
PS так і не зрозумів як тих 11.5 дістати, в ІБ максималка 11 на 370
я же написал выше, звоните и откроют
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Додано: Вів 08 чер, 2021 16:25
greenozon написав:
СМС від банка (рідке чудо)
Rozmischuite vklady v banku Ukrainskyi Kapital ta
otrymuite richnykh do: 11,5% v UAH; 3,5% v USD; 2,5% v EUR.
Info: http://www.ukrcapital.com.ua
,
tel.0800210804
----
PS так і не зрозумів як тих 11.5 дістати, в ІБ максималка 11 на 370
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Додано: Вів 08 чер, 2021 19:12
wolt450 написав:
greenozon написав:
СМС від банка (рідке чудо)
Rozmischuite vklady v banku Ukrainskyi Kapital ta
otrymuite richnykh do: 11,5% v UAH; 3,5% v USD; 2,5% v EUR.
Info: http://www.ukrcapital.com.ua
,
tel.0800210804
----
PS так і не зрозумів як тих 11.5 дістати, в ІБ максималка 11 на 370
При переоформленні
за 150+ тоже ж наливают
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Додано: Вів 08 чер, 2021 22:26
wolt450 написав:
greenozon написав:
СМС від банка (рідке чудо)
Rozmischuite vklady v banku Ukrainskyi Kapital ta
otrymuite richnykh do: 11,5% v UAH; 3,5% v USD; 2,5% v EUR.
Info: http://www.ukrcapital.com.ua
,
tel.0800210804
----
PS так і не зрозумів як тих 11.5 дістати, в ІБ максималка 11 на 370
При переоформленні
он воно що... виходить лише відділок?
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