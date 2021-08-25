А шо ше крім мзди 5 грн.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 сер, 2021 17:04
Re: Украинский Капитал
Додано: Сер 25 сер, 2021 18:14
Правда шо Атмосфера ше жива і по картках Укркапу там коміс не беруть?
Додано: Сер 25 сер, 2021 22:03
Ну ось же, на цій сторінці:
Перелік та вартість карткового тарифного пакету (КАРТКА ДО ДЕПОЗИТУ), що діє з 02.08.2021 ( pdf ):
Додано: Чет 26 сер, 2021 00:15
Так я об этом тарифе и говорю.
В каждой графе комиссия на комиссии. Каждый шаг - платный.
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