Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 сер, 2021 17:04
lubopytnaya написав:
комиссия на комиссии
А шо ше крім мзди 5 грн.
Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 25 сер, 2021 18:14
Правда шо Атмосфера ше жива і по картках Укркапу там коміс не беруть?
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Додано: Сер 25 сер, 2021 22:03
lubopytnaya написав:
А где вообще можно посмотреть тарифы для гривневых депозитчиков?
Куда ни посмотришь - комиссия на комиссии
Ну ось же, на цій сторінці:
https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... akety.html
Перелік та вартість карткового тарифного пакету (КАРТКА ДО ДЕПОЗИТУ), що діє з 02.08.2021 ( pdf ):
https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... /file.html
kreuz
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Додано: Чет 26 сер, 2021 00:15
Так я об этом тарифе и говорю.
В каждой графе комиссия на комиссии. Каждый шаг - платный.
lubopytnaya
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Додано: Чет 26 сер, 2021 05:09
lubopytnaya написав:
Так я об этом тарифе и говорю.
В каждой графе комиссия на комиссии. Каждый шаг - платный.
приходить за пенсией вам на кассу будет бесплатно,или за 5 грн р2р на любую карту
sens
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Додано: Чет 26 сер, 2021 09:51
sens написав:
приходить за пенсией вам на кассу будет бесплатно,или за 5 грн р2р на любую карту
Мне до пенсии еще лет 10
р2р меня не интересует совсем
Насколько я поняла из тарифов, без комиссии можно покупать товары в магазинах и на сайтах?
И еще вопрос: приходят ли смс, оповещающие о поступлении денег на карту?
И платная ли эта услуга?
Заранее благодарю.
lubopytnaya
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Додано: Чет 26 сер, 2021 12:55
lubopytnaya написав: sens написав:
приходить за пенсией вам на кассу будет бесплатно,или за 5 грн р2р на любую карту
Мне до пенсии еще лет 10
р2р меня не интересует совсем
Насколько я поняла из тарифов, без комиссии можно покупать товары в магазинах и на сайтах?
И еще вопрос: приходят ли смс, оповещающие о поступлении денег на карту?
И платная ли эта услуга?
Заранее благодарю.
СМС приходять. Безкоштовно
wolt450
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 20:07
На депо доллар новичкам дадут 3.5% или такое только при переоформлении?
demichh
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 23:17
demichh написав:
На депо доллар новичкам дадут 3.5% или такое только при переоформлении?
Всім 3.5
Кажуть, валютні ставки можуть впасти ближчим часом
wolt450
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Додано: Суб 18 вер, 2021 16:34
В отделении мне сказали, что снятие налички с карты (под депозит которая), в любых банкоматах без комиссии. Врут?
kostya77
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