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Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 вер, 2021 17:53
kostya77 написав:
В отделении мне сказали, что снятие налички с карты (под депозит которая), в любых банкоматах без комиссии. Врут?
может и не врут, они чуток покращились по этому поводу, так что вполне
но p2p выьягивание и так бесплатно
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cohan
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Додано: Суб 18 вер, 2021 19:08
cohan написав: kostya77 написав:
В отделении мне сказали, что снятие налички с карты (под депозит которая), в любых банкоматах без комиссии. Врут?
может и не врут, они чуток покращились по этому поводу, так что вполне
но p2p выьягивание и так бесплатно
Вот вы не правы,за р2р фиксированная комиссия за 1 перевод, изучайте.
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sens
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Додано: Суб 18 вер, 2021 19:09
cohan написав: kostya77 написав:
В отделении мне сказали, что снятие налички с карты (под депозит которая), в любых банкоматах без комиссии. Врут?
может и не врут, они чуток покращились по этому поводу, так что вполне
но p2p выьягивание и так бесплатно
p2p вже другий місяць платне
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Додано: Пон 20 вер, 2021 08:52
да, вижу по 5 грн таки есть списания
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