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Обслуговування в українських
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Украинский Капитал

Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 49505152

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Украинский Капитал 3.7 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
11%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
33%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
22%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 17:53

  kostya77 написав:В отделении мне сказали, что снятие налички с карты (под депозит которая), в любых банкоматах без комиссии. Врут?


может и не врут, они чуток покращились по этому поводу, так что вполне
но p2p выьягивание и так бесплатно
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 19:08

  cohan написав:
  kostya77 написав:В отделении мне сказали, что снятие налички с карты (под депозит которая), в любых банкоматах без комиссии. Врут?


может и не врут, они чуток покращились по этому поводу, так что вполне
но p2p выьягивание и так бесплатно

Вот вы не правы,за р2р фиксированная комиссия за 1 перевод, изучайте.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 19:09

  cohan написав:
  kostya77 написав:В отделении мне сказали, что снятие налички с карты (под депозит которая), в любых банкоматах без комиссии. Врут?


может и не врут, они чуток покращились по этому поводу, так что вполне
но p2p выьягивание и так бесплатно

p2p вже другий місяць платне
wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 08:52

Re: Украинский Капитал

да, вижу по 5 грн таки есть списания
cohan
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Повідомлень: 2495
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  #<1 ... 49505152
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