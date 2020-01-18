lel написав:Тоже такое говорили. Якобы всем по умолчанию подключают для получения ПИНа и активации карты. ПИН получил, карта активировалась, но лимиты не смог поменять- ошибка. Поменяю и попробую отключитьandreyiskra написав:Вчера был в отделении в Запорожье, забрал новую карту видсоточка+. Спросил как отключить списание 7 грн. Тётка сказала звонить на гарячку.
Лимиты нельзя поменять в день активации карты. Если активировали в пятницу, то в понедельник уже всё можно будет изменить без всяких проблем