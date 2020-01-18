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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 582583584585

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 87
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
29
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 22:16

  lel написав:
andreyiskra написав:Вчера был в отделении в Запорожье, забрал новую карту видсоточка+. Спросил как отключить списание 7 грн. Тётка сказала звонить на гарячку.
Тоже такое говорили. Якобы всем по умолчанию подключают для получения ПИНа и активации карты. ПИН получил, карта активировалась, но лимиты не смог поменять- ошибка. Поменяю и попробую отключить

Лимиты нельзя поменять в день активации карты. Если активировали в пятницу, то в понедельник уже всё можно будет изменить без всяких проблем
Кассандра
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  #<1 ... 582583584585
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