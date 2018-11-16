Додано: Суб 17 лис, 2018 04:34

hxbbgaf написав: Ну, ничего себе, рост насдака в 7 раз за 9 лет - это не пузырь? Где оно лопнуло, все еще впереди.Там все полностью срежессированно! На инвестинге перед орередной попыткой накрутить фондовый пузырь появляются десякти ботов, которые начинают пророчить новые хаи и тут же фонда отрастает на процент-два. При том надувается на тонком рынке в утренние и вечерние часы, чаще под закрытие американской сессии, какждый раз в одно время. Ну, ничего себе, рост насдака в 7 раз за 9 лет - это не пузырь? Где оно лопнуло, все еще впереди.Там все полностью срежессированно! На инвестинге перед орередной попыткой накрутить фондовый пузырь появляются десякти ботов, которые начинают пророчить новые хаи и тут же фонда отрастает на процент-два. При том надувается на тонком рынке в утренние и вечерние часы, чаще под закрытие американской сессии, какждый раз в одно время.

Если цены - иллюзия - то говорить о наличии пузыря - нет повода. если практически никто не покупает по таким ценам - и пузыря нет. Я так понимаю. Может не верно понимаю ? Я понимаю что насдак - это индекс - поэтому из него такой пузырь никак не получится - что бы он лопнул ? А абстрактно надувать показатели и "нарисованные" только на бумаге цены и показатели можно на все хоть вечно. Но они не лопнут - если по ним активно не идет торговля. -Механизм пузыря такой - что-то активно покупают и на него задирают цену, пока есть спрос. На каком-то уровне - рынок то ли насыщается - то ли цена становится слишком " раздутой" - и тут " пузырь лопается - цена падает сильно и резко. Но если на товар и так спрос очень вялый или вообще этот спрос изображают - как и высокие цены "на бумаге" - то как эта цена может резко упасть - то есть именно резкое падение цены и есть лопание пузыря ? В чем смысл для режиссера - в таком изображении именно падении цены ?! Если цены не реальные - то и показатели - индексы тоже не настоящие, а спектакль режиссеру удается уже скажем 5 или 10 лет - так может продолжаться не определенно долго.