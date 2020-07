Форуми / Банківські метали та

#<1 ... 2160216121622163 Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:29 Richi написав: Нельзя просто так раздать деньги – это приведёт к инфляции и изменению всей экономической модели. Деньги можно дать только в долг . Нельзя просто так раздать деньги – это приведёт к инфляции и изменению всей экономической модели.

Уже дают и просто так. По 1200 на взрослого, плюс 600 добавляют пенсионерам,инвалидам и т.п., и кажись по 500 на ребенка.

Это называется бонус пострадавшим от вируса.

Интересно что будет после 31 июля, когда эти выплаты, по закону, должны прекратится.

Уже дают и просто так. По 1200 на взрослого, плюс 600 добавляют пенсионерам,инвалидам и т.п., и кажись по 500 на ребенка.

Это называется бонус пострадавшим от вируса.

Интересно что будет после 31 июля, когда эти выплаты, по закону, должны прекратится.

Ведь больных в США становится всё больше и больше...

наблюдательный

Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:36

Вот интересно, а когда будут избавляться от золота, а бумажных денег будет уже по пояс, какие деньги предпочтут взамен?



Вот интересно, а когда будут избавляться от золота, а бумажных денег будет уже по пояс, какие деньги предпочтут взамен?

Libo 2

Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:53



Если ты предложишь способ как остановить печатание бумаги и при этом сохранить экономический рост и развитие, то тебе дадут Нобелевскую премию. Веры в бумажные деньги не может быть априори. Себестоимость купюры 1 цент. Всё остальное, что стоит за этой купюрой - словесные обещания, от которых в любой момент сторона, которая их дает, может отказаться и делает это постоянно.

Бог нам дал универсальный и надежный эквивалент - золото и серебро. Жиды у нас их конфисковали и всучили нам взамен бумажки, стоимостью в 1 цент, нате вам, играйте как в монополию, а наиграетесь - сами выкинете. Мы вам что-нибудь новенькое придумаем. Но золото и серебро у нас. Это серьезно. В них вам играть нельзя.

Если ты предложишь способ как остановить печатание бумаги и при этом сохранить экономический рост и развитие, то тебе дадут Нобелевскую премию. Веры в бумажные деньги не может быть априори. Себестоимость купюры 1 цент. Всё остальное, что стоит за этой купюрой - словесные обещания, от которых в любой момент сторона, которая их дает, может отказаться и делает это постоянно.

Бог нам дал универсальный и надежный эквивалент - золото и серебро. Жиды у нас их конфисковали и всучили нам взамен бумажки, стоимостью в 1 цент, нате вам, играйте как в монополию, а наиграетесь - сами выкинете. Мы вам что-нибудь новенькое придумаем. Но золото и серебро у нас. Это серьезно. В них вам играть нельзя.

Libo 2

Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:23

Думаю, это увидим, когда США начнут свои USD с рынка "пылесосить", т.е. собирать обратно. Такое, периодически, бывает...

Поддержу тему того, кто говорит, что "просадка" цены золота возможна.Думаю, это увидим, когда США начнут свои USD с рынка "пылесосить", т.е. собирать обратно. Такое, периодически, бывает...

Это было при Бернанке. Сейчас правят балом совсем другие ребята.

Напомню, 31 июля прекращаются выплаты бонусов по закону CARES.

Это те что по $600. По последним данным в США уже около 50 млн.безработных.

И вы думаете что ФРС будет пылесосить USD?

Да Трампа порвут на куски.

А у него выборы на носу! Это было при Бернанке. Сейчас правят балом совсем другие ребята.Напомню, 31 июля прекращаются выплаты бонусов по закону CARES.Это те что по $600. По последним данным в США уже около 50 млн.безработных.И вы думаете что ФРС будет пылесосить USD?Да Трампа порвут на куски.А у него выборы на носу!

"Пылесосить" USD могут начать после выборов Президента.

США заинтересованы в "некой стабильности" своей валюты в долгосрочной перспективе.

А там после выборов Президента, могут другие финансисты "стать у руля"...

Плюс они могут "связывать лишние USD" за счет новых инструментов, могут появиться новые/дополнительные финансовые деривативы.

Тут, как говорится, возможны варианты.



"Пылесосить" USD могут начать после выборов Президента.

США заинтересованы в "некой стабильности" своей валюты в долгосрочной перспективе.

А там после выборов Президента, могут другие финансисты "стать у руля"...

Плюс они могут "связывать лишние USD" за счет новых инструментов, могут появиться новые/дополнительные финансовые деривативы.

Тут, как говорится, возможны варианты.

Разумеется только одно - цена золота не упадет ниже себестоимости добычи. Конечно, она разная по всему миру, и может меняться +/- во времени.

Victor8

Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:38

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

цена золота не упадет ниже себестоимости добычи

В какой валюте себестоимость считать?

В какой валюте себестоимость считать?

Ukrainian

Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:42

Повідомлень: 8690 З нами з: 18.06.08 Подякував: 20 раз. Подякували: 619 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:42 Victor8 написав: "Пылесосить" USD могут начать после выборов Президента.

США заинтересованы в "некой стабильности" своей валюты в долгосрочной перспективе.

А там после выборов Президента, могут другие финансисты "стать у руля"...

"Пылесосить" USD могут начать после выборов Президента.США заинтересованы в "некой стабильности" своей валюты в долгосрочной перспективе.А там после выборов Президента, могут другие финансисты "стать у руля"...

Да, но здесь ключевое слово ``могут начать``, а могут и не начать, а могут и не успеть. Сейчас всё напоминает ситуацию, когда человек в толпе достаёт гранату, выдёргивает чику и говорит : ``Это чтобы все успокоились ...``. Все наблюдают и думают: он же не идиот, вставит обратно. Он достаёт вторую гранату, опять выдёргивает чику и говорит: это чтобы вы поняли, что настроен серьёзно и у меня ещё много гранат.

Тогда народ начинает думать: а чем он собирается доставать третью гранату? Как он обратно будет вставлять чики? А не онемеет ли у него рука к тому времени, когда он захочет вставить чику? А вдруг кто-то из толпы что-то отмочит (толкнёт, спровоцирует) и он уронит гранату? А вдруг кто-то попытается отнять эту гранату?! Вариантов страх набрасывает много в уме. Так может есть смысл, пока народ в ожидании, прикрыться дверью?

Да, но здесь ключевое слово ``могут начать``, а могут и не начать, а могут и не успеть. Сейчас всё напоминает ситуацию, когда человек в толпе достаёт гранату, выдёргивает чику и говорит : ``Это чтобы все успокоились ...``. Все наблюдают и думают: он же не идиот, вставит обратно. Он достаёт вторую гранату, опять выдёргивает чику и говорит: это чтобы вы поняли, что настроен серьёзно и у меня ещё много гранат.

Тогда народ начинает думать: а чем он собирается доставать третью гранату? Как он обратно будет вставлять чики? А не онемеет ли у него рука к тому времени, когда он захочет вставить чику? А вдруг кто-то из толпы что-то отмочит (толкнёт, спровоцирует) и он уронит гранату? А вдруг кто-то попытается отнять эту гранату?! Вариантов страх набрасывает много в уме. Так может есть смысл, пока народ в ожидании, прикрыться дверью?

Вот этот с гранатой - ФРС. Хотите посмотреть кто встанет у руля и что сможет сделать: перехватит гранаты, вставить в них чики и спрячет успокоив всех или просто не успеет этого сделать - смотрите, ждите. Все будут ждать и надеяться на лучшее, т.к. у нас нет выбора - это крупнейшая экономика мира которая контролирует мировую валюту. Но лично я предпочитаю переждать это за прикрытой дверью (частично в золоте)

Richi

США заинтересованы в "некой стабильности" своей валюты в долгосрочной перспективе.

США заинтересованы в "некой стабильности" своей валюты в долгосрочной перспективе.

Кто вам это сказал?



U.S. political leaders from President Trump to Democratic presidential candidate Elizabeth Warren see the dollar’s current strength as a drag on the American economy. A strong dollar makes U.S. goods more expensive in foreign markets while at the same time making it more difficult for U.S. producers to compete with cheap imports. The result, according to critics: closed factories and manufacturing workers losing their jobs. The President has repeatedly blamed loose monetary policies in Europe, Japan, China, and elsewhere, which he characterizes as “currency manipulation.” He has called on the Federal Reserve to “match” easy foreign monetary policies and has raised the idea of direct currency intervention...



Политические лидеры США, от президента Трампа до кандидата в президенты от Демократической партии Элизабет Уоррен, рассматривают нынешнюю силу доллара как тормоз американской экономики. Сильный доллар делает американские товары более дорогими на внешних рынках, и в то же время затрудняет конкуренцию производителей США с дешевым импортом. Результат, по мнению критиков: закрытые заводы и рабочие теряют работу. Президент неоднократно обвинял слабую денежно-кредитную политику в Европе, Японии, Китае и других странах, которую он характеризует как «манипулирование валютой». Он призвал Федеральный резерв «соответствовать» легкой иностранной денежно-кредитной политике и выдвинул идею прямого валютного вмешательства....



Итог:

Президент США Дональд Трамп, ранее критиковавший ФРС и лично её председателя Джерома Пауэлла за то, что они слишком мало делают для смягчения монетарной политики и поддержки реального сектора экономики, в ночь на 16 марта заявил, что счастлив, так как ФРС приняла правильное решение, и американская экономика снова будет сильной как никогда.

Кто вам это сказал?

Политические лидеры США, от президента Трампа до кандидата в президенты от Демократической партии Элизабет Уоррен, рассматривают нынешнюю силу доллара как тормоз американской экономики. Сильный доллар делает американские товары более дорогими на внешних рынках, и в то же время затрудняет конкуренцию производителей США с дешевым импортом. Результат, по мнению критиков: закрытые заводы и рабочие теряют работу. Президент неоднократно обвинял слабую денежно-кредитную политику в Европе, Японии, Китае и других странах, которую он характеризует как «манипулирование валютой». Он призвал Федеральный резерв «соответствовать» легкой иностранной денежно-кредитной политике и выдвинул идею прямого валютного вмешательства....

Итог:

Президент США Дональд Трамп, ранее критиковавший ФРС и лично её председателя Джерома Пауэлла за то, что они слишком мало делают для смягчения монетарной политики и поддержки реального сектора экономики, в ночь на 16 марта заявил, что счастлив, так как ФРС приняла правильное решение, и американская экономика снова будет сильной как никогда.

Таким образом, и ФРС, и президент США оказались едины во мнении, что Америке не нужен сильный доллар.

наблюдательный

Додано: П'ят 10 лип, 2020 18:58

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Вот этот с гранатой - ФРС. Хотите посмотреть кто встанет у руля и что сможет сделать: перехватит гранаты, вставить в них чики и спрячет успокоив всех или просто не успеет этого сделать - смотрите, ждите. Все будут ждать и надеяться на лучшее, т.к. у нас нет выбора - это крупнейшая экономика мира которая контролирует мировую валюту. Но лично я предпочитаю переждать это за прикрытой дверью (частично в золоте)





Пример не совсем точный. ФРС - это не живое существо. И граната его не убьет. Это аббревиатура - просто буквы. Буквы не могут пострадать от гранаты. Много лет ФРС вкладывало доллары в мировые отрасли промышленности. Конечно кризис перепроизводства. Но этот ваш "не идиот" с гранатой, имеет другой уровень защиты от этой гранаты , чем остальные люди. Владельцы ФРС - живые люди, не стоят в этой толпе с нами рядом - они много десятилетий скупают предприятия, месторождения и недвигу, имеют и драгметаллы конечно. И они заранее знают что будут делать и могут "соломку подстелить". И конечно имеют и бункеры, и даже свои частные острова

kalinavalera1

