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Гарячі новини про
дорогоцінні метали

Гарячі новини про дорогоцінні метали
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2264226522662267
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 16:20

Ой, да что там 50 долларов за унцию?
Серебро может спокойно набрать 100 долларов за унцию в ближайшие годы.
Что такое 50 долларов в современном мире?
Обед на 1 человека в среднем ресторане Западной Европы...
Victor8
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 19:07

Інвестиції в золото: Що відбувається і що буде із золотом та сріблом в світі та в Україні
Ірина_
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