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Гарячі новини про
дорогоцінні метали

Гарячі новини про дорогоцінні метали
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2270227122722273
Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 13:21

ihorsic Вам наверное не только точки входа-выхода надо написать а и денег дать, чтобы вы точно наконец-то купили? :mrgreen:
jabba
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 00:05

Різаний папір, чи металеві чушки? Ось в чому питання...
Хоча, не так. 10% в чушках, чи 50%?
xsh
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 11:00

  jabba написав:smdtranz
Если к лету 4500 то к зиме 2500. Нам такой футбол не нужен.(с) 3500 в этом году и будет с вас.

Приветствую!
Какие цели , с учетом недавнего достижения 3500, вы еще видите на этот год? Я часть продал на 3400 и следующий уровень для фиксации ожидаю 3800. Интересно ваше мнение!
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