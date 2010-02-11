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дорогоцінні метали

Гарячі новини про дорогоцінні метали
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2270227122722273
Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 13:21

ihorsic Вам наверное не только точки входа-выхода надо написать а и денег дать, чтобы вы точно наконец-то купили? :mrgreen:
jabba
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 00:05

Різаний папір, чи металеві чушки? Ось в чому питання...
Хоча, не так. 10% в чушках, чи 50%?
xsh
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 11:00

  jabba написав:smdtranz
Если к лету 4500 то к зиме 2500. Нам такой футбол не нужен.(с) 3500 в этом году и будет с вас.

Приветствую!
Какие цели , с учетом недавнего достижения 3500, вы еще видите на этот год? Я часть продал на 3400 и следующий уровень для фиксации ожидаю 3800. Интересно ваше мнение!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 13:08

SAndriy1 То что ожидал и прогнозировал в прошлом году - достигнуто очень резво, с огромным опережением графика. Видя безумца во главе Америки и его абсолютно некомпетентное окружение, боящееся сказать Великому Кормчему даже слово возражения на его действия - я не удивлюсь (коль Трамп будет продолжать в том же духе) если мы достигнем в этом году 5000 и в течении 3 лет и 10,000. Похоже что хана нашему баксу с таким президентом.

Только никому. Тссс. Еще с ДжиПи Морган и Голдман Сакс мне не звонили советоваться, этот осторожный прогноз пока никто не скопировал. :mrgreen:
jabba
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 20:31

jabba Зображення

На золотую арену выходят китайцы. Глядя на идиота в белом доме население Китая все больше вкладывает свои свободные активы в желтый металл.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 10:57

Ну, какие люди тут собрались, Глеба не хватает)
На ютубчиках есть видео, где китайская молодежь активно тарится и так далее…
Но это все такое…для рынка , глобально мелочи
Вот если Доня ушатает в ноль рынок трежерис и вообще глобально все облигации пойдут пропадом, вот это тема будет годная…
Freza
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 12:24

  Freza написав:Вот если Доня ушатает в ноль рынок трежерис и вообще глобально все облигации пойдут пропадом, вот это тема будет годная…


Думаю что быстрее Трампа снесут чем это произойдет. Экономика США пока сильна и у трежерис нет реальной альтернативы. Поэтому облигации лихо сбрасывать не будут, так как их стоимость будет стремиться к нулю. А вот после окончания срока их размещения и фиксирования прибыли, многие задумаются, а стоит ли доверять американской шпане в будущем и опять покупать их госдолг.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 13:13

наблюдательный Американские облигации не кончаются никогда - одни выпуски истекают и погашаются, другие тут же размещаются. Процесс постоянный и непрерывный. А не как вы наверное думаете - что все 36 триллионов истекает в один день и тут же размещают следующие 37 триллионов на тридцать лет сроком и потом их обваливают.

Ну это подробности технического характера.
А принципиально решить проблему госдолга размером почти 37 триллионов, на обслуживанрие которых тратится в год больше чем на Пентагон, без кратной девальвации доллара невозможно.

"Я даже не пытаюсь заглянуть в пропасть, которая вас [ в данном случае речь о Трампе] извергла. У меня кружится голова, и я чувствую, что впадаю в ересь." (с)
:shock:
jabba
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