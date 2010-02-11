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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 08 кві, 2025 13:21
ihorsic Вам наверное не только точки входа-выхода надо написать а и денег дать, чтобы вы точно наконец-то купили?
Додано: Вів 22 кві, 2025 00:05
Різаний папір, чи металеві чушки? Ось в чому питання...
Хоча, не так. 10% в чушках, чи 50%?
Додано: Чет 24 кві, 2025 11:00
Додано: Чет 24 кві, 2025 13:08
SAndriy1 То что ожидал и прогнозировал в прошлом году - достигнуто очень резво, с огромным опережением графика. Видя безумца во главе Америки и его абсолютно некомпетентное окружение, боящееся сказать Великому Кормчему даже слово возражения на его действия - я не удивлюсь (коль Трамп будет продолжать в том же духе) если мы достигнем в этом году 5000 и в течении 3 лет и 10,000. Похоже что хана нашему баксу с таким президентом.
Только никому. Тссс. Еще с ДжиПи Морган и Голдман Сакс мне не звонили советоваться, этот осторожный прогноз пока никто не скопировал.
Додано: Чет 24 кві, 2025 20:31
Додано: П'ят 25 кві, 2025 10:57
Ну, какие люди тут собрались, Глеба не хватает)
На ютубчиках есть видео, где китайская молодежь активно тарится и так далее…
Но это все такое…для рынка , глобально мелочи
Вот если Доня ушатает в ноль рынок трежерис и вообще глобально все облигации пойдут пропадом, вот это тема будет годная…
Додано: П'ят 25 кві, 2025 12:24
Думаю что быстрее Трампа снесут чем это произойдет. Экономика США пока сильна и у трежерис нет реальной альтернативы. Поэтому облигации лихо сбрасывать не будут, так как их стоимость будет стремиться к нулю. А вот после окончания срока их размещения и фиксирования прибыли, многие задумаются, а стоит ли доверять американской шпане в будущем и опять покупать их госдолг.
Додано: П'ят 25 кві, 2025 13:13
наблюдательный Американские облигации не кончаются никогда - одни выпуски истекают и погашаются, другие тут же размещаются. Процесс постоянный и непрерывный. А не как вы наверное думаете - что все 36 триллионов истекает в один день и тут же размещают следующие 37 триллионов на тридцать лет сроком и потом их обваливают.
Ну это подробности технического характера.
А принципиально решить проблему госдолга размером почти 37 триллионов, на обслуживанрие которых тратится в год больше чем на Пентагон, без кратной девальвации доллара невозможно.
"Я даже не пытаюсь заглянуть в пропасть, которая вас [ в данном случае речь о Трампе] извергла. У меня кружится голова, и я чувствую, что впадаю в ересь." (с)
Додано: П'ят 25 кві, 2025 16:40
Да, это пока так. Но не факт что так будет всегда.
Теоретически обвалить американский гос.долг можно в один момент, выбросив все облигации на вторичный рынок. Но тогда, как я писал выше, стоимость американских трежерис будет стремиться к нулю, а горе инвесторы получат по несколько центов на свои банковские счета. Ну а американцы, на радостях, выпьют все виски в мире, так как уже будут никому ничего не должны. Но на практике сделать это невозможно. Единственный выход, это избавляться от амер.бумаг по мере их погашения, малыми частями и главное - не покупать новые. Как например делают китайцы и японцы.
Чувствуя хреновые дела сейчас в амер. кругах начались разговоры о размещении 50-леток и даже облигаций на 100 лет с повышенным доходом. Даже Хрущев до этого не додумался, заморозив выплаты по сов.облигациям на 20 лет. А а потом все они полетели на мусорку.
От этих амер.деятелей можно ожидать тоже самое. Я не удивлюсь если они напечатают новые доллары с портретом Трампа, которые будут обращаться только на территории США. Ну а остальные пусть подотрутся старыми Франклинами, ибо Америка сейчас превыше всего.
Эти остальные молча почешут репу, вытрут сопли и согласятся с тем что с Томагавком не поспоришь. И что мир на земле даже без долларов, это лучше чем 3-я мировая война.
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