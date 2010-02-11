Додано: П'ят 25 кві, 2025 16:40

Американские облигации не кончаются никогда - одни выпуски истекают и погашаются, другие тут же размещаются. Процесс постоянный и непрерывный.





А не как вы наверное думаете - что все 36 триллионов истекает в один день и тут же размещают следующие 37 триллионов на тридцать лет сроком и потом их обваливают.



Да, это пока так. Но не факт что так будет всегда.Теоретически обвалить американский гос.долг можно в один момент, выбросив все облигации на вторичный рынок. Но тогда, как я писал выше, стоимость американских трежерис будет стремиться к нулю, а горе инвесторы получат по несколько центов на свои банковские счета. Ну а американцы, на радостях, выпьют все виски в мире, так как уже будут никому ничего не должны. Но на практике сделать это невозможно. Единственный выход, это избавляться от амер.бумаг по мере их погашения, малыми частями и главное - не покупать новые. Как например делают китайцы и японцы.Чувствуя хреновые дела сейчас в амер. кругах начались разговоры о размещении 50-леток и даже облигаций на 100 лет с повышенным доходом. Даже Хрущев до этого не додумался, заморозив выплаты по сов.облигациям на 20 лет. А а потом все они полетели на мусорку.От этих амер.деятелей можно ожидать тоже самое. Я не удивлюсь если они напечатают новые доллары с портретом Трампа, которые будут обращаться только на территории США. Ну а остальные пусть подотрутся старыми Франклинами, ибо Америка сейчас превыше всего.Эти остальные молча почешут репу, вытрут сопли и согласятся с тем что с Томагавком не поспоришь. И что мир на земле даже без долларов, это лучше чем 3-я мировая война.