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дорогоцінні метали

Гарячі новини про дорогоцінні метали
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2271227222732274
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 23:49

  Freza написав:Ну это уже крайности такие, будет более мягенькое наверно
Плата процентов за владение трежерис
Контроль валютных курсов со стороны сша
Ну и прочие требования, если захочешь что бы пошлины сняли и пользоваться благами

Соглашение Мар а лаго, типа того

https://mises.in.ua/article/pisarski-po ... ch-trumpa/

Плата за проценты от трежерис? Ну так это дополнительный налог. Та же пошлина. Тогда нужно повышать их доходность, иначе кто будет покупать амер.госдолг в это смутное время. А это дополнительные расходы. Весьма сомнительная затея.

Контроль курсов? Американцы могут контролировать курс своего доллара, но никак не евро, юаня или фунта, потому что у них нет этих печатных станков. Это уже было во время кризиса 2011г., когда инвесторы избавляясь от зеленого начали искать тихие гавани и бросились покупать швейцарский франк. Но такой сильный франк швейцарцам был не нужен и ихний ЦБ привязал его к евро, тем самым обесценив свою валюту за ночь почта на 9%.
Сейчас Трамп мечтает опять снизить курс доллара, даже наехал на председателя ФРС Пауэлла, что-бы тот понизил ставку, грозя увольнением. В итоге рынки улетели вниз. Испугавшись, Трамп дал задних ход, типа пошутил. Рынки опять рванули вверх. А там сотни миллиардов. Кто знал этот финт, а очевидно нужные люди знали, те очень хорошо заработали. Вот такая там сейчас игра. Пошлины вверх - рынки вниз. Пошлинам временный отбой - феерическое ралли. Даже если он и оставит пошлины то кто пострадает? Рядовые американцы. А это гарантированная инфляция, что для золота будет гуд. Ставку нужно будет повышать.
И опять те же грабли и круговорот лишних денег в природе, потому что ни ЕЦБ, ни НБ Китая, ни банки Англии с Японией не допустят сильного укрепления своих валют. Хороших решений сейчас на поверхности нет и не предвидится. Особенно с американскими дилетантами для которых главное срубить бабло, побольше и побыстрее. А там как будет так и будет.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 22:41

Вот такие девайсы уже по Китаю растут…

https://korrespondent.net/amp/4774476-v ... tky-zolota
Freza
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 11:19

  Freza написав:Вот такие девайсы уже по Китаю растут…

https://korrespondent.net/amp/4774476-v ... tky-zolota



и что, обычный автомат по приемке золота
статья весьма корявая
smdtranz
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 12:25

Точно, как терминал для пополнения, ни чего такого…
Статья нормальная, есть лучше, скидуем
Freza
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 13:31

Freza

корявая хотя бы тем, что там нет никакой переработки, а просто взвешивание, определение пробы и плавка. современными средствами это достигается весьма легко, принципиально ничего нового там не придумали
smdtranz
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 16:56

Нічого нового?
Тобто ви вже давно користуєтесь?
xsh
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 14:36

  xsh написав:Нічого нового?
Тобто ви вже давно користуєтесь?



чем? весами и рфа-анализатором? давно, и весьма успешно.

еще терминалом с купюроприемником вместо кассы банка тоже норм пользуюсь, оно деньги распознает как человек) вот это революция в финансовой сфере :D

это сродни как были в Дубае автоматы с золотыми слитками, разговоров много было, да только нафиг никому не надо, постояли год, да убрали их давно уже.

рынок золота просто потрясен от того, что теперь можно колечко не человеку продать, а засунуть в автомат и получить деньги на карту
smdtranz
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