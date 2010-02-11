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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 16 чер, 2025 14:23
Freza Не, ну пятерку так сходу не прошибут. После достижения 5000 может и откатить немного. Может даже до 4500. Вот там страждущие коррекции и купят наконец то.
Додано: Пон 16 чер, 2025 20:36
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали
Та какая там пятерка, тут бы хоть до 4 дойти(
Будут коррекции скоро, сильные
Не дадут голову поднять(
Додано: Сер 18 чер, 2025 21:56
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали
Золоті жуки а як ви оцінюєте перспективи срібла???
Додано: Сер 18 чер, 2025 23:06
А що тут говорити. Якщо брати фізично, то це кінські спреди. А якщо вкладати на папері (наприклад, рахунок/депозит у сріблі або фонд/етф), то дохідність/надійність не відрізняється від тих же акцій/облігацій. Та і історично воно не зовсім зрозуміле - бувають короткі стрибки (як у 1980-му та 2011 році), а потім боковичок на пару десятків років.
Додано: Сер 18 чер, 2025 23:25
Додано: Чет 19 чер, 2025 09:13
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали
Виходить лише золото наше все!
Додано: Чет 19 чер, 2025 09:30
ihorsic Ну я трохи слідкував за сріблом десь рік і взяв би його для диверсифікації на папері по 30/унція, але проспав той момент. Останній раз у квітні була можливість, але воно періодично падає, може хоч до 32 ще впаде тоді я подумаю також.
Додано: Чет 19 чер, 2025 14:16
The_Rebel Когда Вы пишете - у меня ощущение что вы бредите. Год следили и не купили? Когда серебра весь прошлый год было наличного как грязи, даже ниже биржи в самых простых расфасовках?
Сейчас конечно уже цена с огромной премией к бирже и недокупишься..
И Вам в апреле недели не хватило нажать кнопку в терминале западного брокера? В Украине то в банках уже такой опции как бумажное серебро давно нет.
Додано: Чет 19 чер, 2025 14:28
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