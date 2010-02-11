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Гарячі новини про
дорогоцінні метали

Гарячі новини про дорогоцінні метали
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 14:18

Во сне побачите…
Freza
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 чер, 2025 14:23

Freza Не, ну пятерку так сходу не прошибут. После достижения 5000 может и откатить немного. Может даже до 4500. Вот там страждущие коррекции и купят наконец то. :mrgreen:
jabba
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Повідомлення Додано: Пон 16 чер, 2025 20:36

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Та какая там пятерка, тут бы хоть до 4 дойти(
Будут коррекции скоро, сильные
Не дадут голову поднять(
Freza
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 21:56

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Золоті жуки а як ви оцінюєте перспективи срібла???
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 23:06

  ihorsic написав:Золоті жуки а як ви оцінюєте перспективи срібла???

А що тут говорити. Якщо брати фізично, то це кінські спреди. А якщо вкладати на папері (наприклад, рахунок/депозит у сріблі або фонд/етф), то дохідність/надійність не відрізняється від тих же акцій/облігацій. Та і історично воно не зовсім зрозуміле - бувають короткі стрибки (як у 1980-му та 2011 році), а потім боковичок на пару десятків років.
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 23:25

Зображення Ось, наприклад, Приватбанк. Купив кіло за 70 штук, вийшов з банку і вже 27% у мінусі, якщо його туди ж здавати. А коли і чи відросте воно на 27% - хз
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 09:13

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Виходить лише золото наше все!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 09:30

ihorsic Ну я трохи слідкував за сріблом десь рік і взяв би його для диверсифікації на папері по 30/унція, але проспав той момент. Останній раз у квітні була можливість, але воно періодично падає, може хоч до 32 ще впаде тоді я подумаю також.
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 14:16

The_Rebel Когда Вы пишете - у меня ощущение что вы бредите. Год следили и не купили? Когда серебра весь прошлый год было наличного как грязи, даже ниже биржи в самых простых расфасовках?
Сейчас конечно уже цена с огромной премией к бирже и недокупишься..
И Вам в апреле недели не хватило нажать кнопку в терминале западного брокера? В Украине то в банках уже такой опции как бумажное серебро давно нет.
jabba
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 14:28

  Freza написав:Та какая там пятерка, тут бы хоть до 4 дойти(
Будут коррекции скоро, сильные
Не дадут голову поднять(


Коррекция - это просто подарок для тех кто не успел купить или кто продал дороже и хочет откупиться.
jabba
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