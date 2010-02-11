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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 19 чер, 2025 14:35
jabba А Ви купили? І раді з дохідності срібла? Так, мені не хватило часу нажати кнопку, бо не так швидко можна в Україні перекинути на іноземний брокер кошти. Є місячні ліміти і тп. Так ось, в межах лімітів квітня були інші цікавіші для мене можливості, в тому числі Нвідію купив. І на даний час не прогадав, за 2 місяці +30%. Хоч перекрила вліт за березень, коли в неправильний час купив інші акції.
Додано: Чет 19 чер, 2025 14:49
якого брокера використовуєте ?
Додано: Чет 19 чер, 2025 14:54
Мы купили в феврале прошлого года наличное фирмУ по 0.82 и перешли с него в желтое 1.17 серебро /90 желтое (цены за грамм в долларах сша). И в прошлом году я кстати всем на этой ветке советовал тариться серебром.
Ну а западные брокеры меня пугают - переводы, светиться в банках и прочие прелести. А местные шарашки типо форексклаба где можно теоретически прийти с налом - пугают в квадрате.
Додано: Чет 19 чер, 2025 15:25
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали
Додано: Чет 19 чер, 2025 15:26
jabba Ну вітаю. Момент було обрано вдало, вже в травні 2024 ціна була суттєво вищою. Але з іншого боку золото з лютого 2024р. дало набагато більше росту, якби вкласти в нього в той час.
Проте ми говоримо про теперішній час, то я для себе вирішив влазити хіба до 30-33 за унцію, що і буде трохи більше долара за грам. Як на мене за вищої ціни є кращі пропозиції, але це моя думка і кожен сам приймає рішення. Той же Кіосакі дуже рекомендує срібло, як один із трьох рятувальних кругів під час майбутньої кризи, яка вже почалася на його думку
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