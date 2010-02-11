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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 19 чер, 2025 14:35
jabba А Ви купили? І раді з дохідності срібла? Так, мені не хватило часу нажати кнопку, бо не так швидко можна в Україні перекинути на іноземний брокер кошти. Є місячні ліміти і тп. Так ось, в межах лімітів квітня були інші цікавіші для мене можливості, в тому числі Нвідію купив. І на даний час не прогадав, за 2 місяці +30%. Хоч перекрила вліт за березень, коли в неправильний час купив інші акції.
Додано: Чет 19 чер, 2025 14:49
якого брокера використовуєте ?
Додано: Чет 19 чер, 2025 14:54
Мы купили в феврале прошлого года наличное фирмУ по 0.82 и перешли с него в желтое 1.17 серебро /90 желтое (цены за грамм в долларах сша). И в прошлом году я кстати всем на этой ветке советовал тариться серебром.
Ну а западные брокеры меня пугают - переводы, светиться в банках и прочие прелести. А местные шарашки типо форексклаба где можно теоретически прийти с налом - пугают в квадрате.
Додано: Чет 19 чер, 2025 15:25
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали
Додано: Чет 19 чер, 2025 15:26
jabba Ну вітаю. Момент було обрано вдало, вже в травні 2024 ціна була суттєво вищою. Але з іншого боку золото з лютого 2024р. дало набагато більше росту, якби вкласти в нього в той час.
Проте ми говоримо про теперішній час, то я для себе вирішив влазити хіба до 30-33 за унцію, що і буде трохи більше долара за грам. Як на мене за вищої ціни є кращі пропозиції, але це моя думка і кожен сам приймає рішення. Той же Кіосакі дуже рекомендує срібло, як один із трьох рятувальних кругів під час майбутньої кризи, яка вже почалася на його думку
Додано: Чет 19 чер, 2025 15:48
Купите себе все-таки подписку в гугле и через гугль плей скачайте себе онлайн калькулятор. Потом откройте себе свой брокер с историческими графиками и посчитайте - что в прошлом году дало "набагато бильше" роста.
Вход был двумя частями - конец февраля и начало марта, при входе в начале марта как сейчас помню унция серебра была 24 с копейками. И серебро лежащее теперь в золоте тоже цену прибавило с 90 за грамм при переходе до 107 на моменте. Ну то такое. Можете не проверять - прошлогодний рост серебра превысил рост золота, по крайней мере с февраля 24 по январь 25. Не факт что это повторится и в этом году - я честно в начале года писал что разочаровался в серебре и перешел в золото.
Додано: Чет 19 чер, 2025 15:55
Один мой знакомый лет 10 назад вместо читать мои советы на этой ветке начитался этого вашего Киосаки, накупил серебра на все деньги еще и назанимал под % под залог и еще накупил. В итоге минус 300К.
Додано: Чет 19 чер, 2025 16:20
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали
Jabba, я дійсно не рахував дохідність обох металів з тих точок входу і виходу, що ви вказали. Можливо саме на тому відрізку срібло навіть перегнало золото, не буду спорити. Але ж важко саме для срібла вгадати ці точки. Я про це говорив, що історично у нього були різкі зростання, а потім такі ж різні падіння і боковики на декілька десятків років. От із-за цього я і не хочу входити зараз. Адже обговорення почалося з того чи цікаве срібло станом на зараз. Ну ви самі з нього вийшли і підтвердили що і для вас на зараз воно менш цікаво (ніж золото, наприклад)
Додано: Чет 19 чер, 2025 16:39
The_Rebel основная причина что оно сейчас менее интересно чем золото - это конская разница между биржей и налом сейчас и тут. Когда упали на бирже до 30 и ниже на тарифах Трампа в апреле - тогда конечно цена была сладкая. Но физического дешево не купить а металлические счета в банках с возможностью купить на бирже в Украине с начала войны не работают. А онлайн брокеры с переводом денег за границу - для большинства с этой ветки несовместимы как гений и злодейство. Тут народ привык держать физмет в руках и даже не исключаю что некоторые его еще и гладят и ласкают.
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