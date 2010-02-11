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дорогоцінні метали

Гарячі новини про дорогоцінні метали
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2273227422752276
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 14:35

jabba А Ви купили? І раді з дохідності срібла? Так, мені не хватило часу нажати кнопку, бо не так швидко можна в Україні перекинути на іноземний брокер кошти. Є місячні ліміти і тп. Так ось, в межах лімітів квітня були інші цікавіші для мене можливості, в тому числі Нвідію купив. І на даний час не прогадав, за 2 місяці +30%. Хоч перекрила вліт за березень, коли в неправильний час купив інші акції.
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 14:49

  The_Rebel написав:jabba А Ви купили? І раді з дохідності срібла? Так, мені не хватило часу нажати кнопку, бо не так швидко можна в Україні перекинути на іноземний брокер кошти. Є місячні ліміти і тп. Так ось, в межах лімітів квітня були інші цікавіші для мене можливості, в тому числі Нвідію купив. І на даний час не прогадав, за 2 місяці +30%. Хоч перекрила вліт за березень, коли в неправильний час купив інші акції.

якого брокера використовуєте ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 14:53

yama Interactive Brokers
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 14:54

  The_Rebel написав:jabba А Ви купили? І раді з дохідності срібла? Так, мені не хватило часу нажати кнопку, бо не так швидко можна в Україні перекинути на іноземний брокер кошти. Є місячні ліміти і тп. Так ось, в межах лімітів квітня були інші цікавіші для мене можливості, в тому числі Нвідію купив. І на даний час не прогадав, за 2 місяці +30%. Хоч перекрила вліт за березень, коли в неправильний час купив інші акції.

Мы купили в феврале прошлого года наличное фирмУ по 0.82 и перешли с него в желтое 1.17 серебро /90 желтое (цены за грамм в долларах сша). И в прошлом году я кстати всем на этой ветке советовал тариться серебром.
Ну а западные брокеры меня пугают - переводы, светиться в банках и прочие прелести. А местные шарашки типо форексклаба где можно теоретически прийти с налом - пугают в квадрате.
jabba
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 15:25

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

https://ua.korrespondent.net/business/e ... a-10-rokiv
Freza
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 15:26

jabba Ну вітаю. Момент було обрано вдало, вже в травні 2024 ціна була суттєво вищою. Але з іншого боку золото з лютого 2024р. дало набагато більше росту, якби вкласти в нього в той час.

Проте ми говоримо про теперішній час, то я для себе вирішив влазити хіба до 30-33 за унцію, що і буде трохи більше долара за грам. Як на мене за вищої ціни є кращі пропозиції, але це моя думка і кожен сам приймає рішення. Той же Кіосакі дуже рекомендує срібло, як один із трьох рятувальних кругів під час майбутньої кризи, яка вже почалася на його думку
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 15:48

  The_Rebel написав:jabba Ну вітаю. Момент було обрано вдало, вже в травні 2024 ціна була суттєво вищою. Але з іншого боку золото з лютого 2024р. дало набагато більше росту, якби вкласти в нього в той час.


Купите себе все-таки подписку в гугле и через гугль плей скачайте себе онлайн калькулятор. :mrgreen: Потом откройте себе свой брокер с историческими графиками и посчитайте - что в прошлом году дало "набагато бильше" роста.
Вход был двумя частями - конец февраля и начало марта, при входе в начале марта как сейчас помню унция серебра была 24 с копейками. И серебро лежащее теперь в золоте тоже цену прибавило с 90 за грамм при переходе до 107 на моменте. Ну то такое. Можете не проверять - прошлогодний рост серебра превысил рост золота, по крайней мере с февраля 24 по январь 25. Не факт что это повторится и в этом году - я честно в начале года писал что разочаровался в серебре и перешел в золото.
jabba
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 15:55

  The_Rebel написав: Той же Кіосакі дуже рекомендує срібло, як один із трьох рятувальних кругів під час майбутньої кризи, яка вже почалася на його думку

Один мой знакомый лет 10 назад вместо читать мои советы на этой ветке начитался этого вашего Киосаки, накупил серебра на все деньги еще и назанимал под % под залог и еще накупил. В итоге минус 300К. :roll:
jabba
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 16:20

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Jabba, я дійсно не рахував дохідність обох металів з тих точок входу і виходу, що ви вказали. Можливо саме на тому відрізку срібло навіть перегнало золото, не буду спорити. Але ж важко саме для срібла вгадати ці точки. Я про це говорив, що історично у нього були різкі зростання, а потім такі ж різні падіння і боковики на декілька десятків років. От із-за цього я і не хочу входити зараз. Адже обговорення почалося з того чи цікаве срібло станом на зараз. Ну ви самі з нього вийшли і підтвердили що і для вас на зараз воно менш цікаво (ніж золото, наприклад)
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 16:39

The_Rebel основная причина что оно сейчас менее интересно чем золото - это конская разница между биржей и налом сейчас и тут. Когда упали на бирже до 30 и ниже на тарифах Трампа в апреле - тогда конечно цена была сладкая. Но физического дешево не купить а металлические счета в банках с возможностью купить на бирже в Украине с начала войны не работают. А онлайн брокеры с переводом денег за границу - для большинства с этой ветки несовместимы как гений и злодейство. Тут народ привык держать физмет в руках и даже не исключаю что некоторые его еще и гладят и ласкают. :mrgreen:
jabba
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