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Гарячі новини про дорогоцінні метали
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 22 чер, 2025 13:56
Интересно, шо завтра на рынках будет на таких бодрых новостях…
Наверно , тишь да гладь…
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Freza
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Додано: Нед 22 чер, 2025 20:16
jabba написав:The_Rebel
основная причина что оно сейчас менее интересно чем золото - это конская разница между биржей и налом сейчас и тут. Когда упали на бирже до 30 и ниже на тарифах Трампа в апреле - тогда конечно цена была сладкая. Но физического дешево не купить а металлические счета в банках с возможностью купить на бирже в Украине с начала войны не работают. А онлайн брокеры с переводом денег за границу - для большинства с этой ветки несовместимы как гений и злодейство. Тут народ привык держать физмет в руках и даже не исключаю что некоторые его еще и гладят и ласкают.
покупайте лом столовый)
цена будет примерно по бирже сейчас в пересчете на чистоту. ликвидность тоже неплохая.
проблема серебра в том, что по хорошей цене его в обьеме скинуть весьма трудно будет, если речь идет о сотне-другой тысяч баксов
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smdtranz
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Додано: Пон 23 чер, 2025 14:05
smdtranz
Как же, помним Ваши высказывания год назад что в случае роста спроса не будет вообще и только вывозить за бугор. И шо? вместо минус 7% стало +15%.
Столовое интересно только тем, кто его сам в состоянии почистить и перелить в слитки. Ни один инвестор нормальный с столовым связываться не станет.
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jabba
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Додано: Вів 24 чер, 2025 10:42
jabba написав:smdtranz
Как же, помним Ваши высказывания год назад что в случае роста спроса не будет вообще и только вывозить за бугор. И шо? вместо минус 7% стало +15%.
Столовое интересно только тем, кто его сам в состоянии почистить и перелить в слитки. Ни один инвестор нормальный с столовым связываться не станет.
про рост и спрос мы сможем говорить тогда, когда он покроет хотя бы маржу обменок, толкающих бракодельский юмикор. весной при бирже в косарь они продавали по 1.35 долл, а сейчас при бирже в 1150 почем покупают?
например почем будут брать при бирже в 1500
в то время как лом ходит в районе биржи, с маржой в 20 баксов кг. понимаю, что с ним работать не удобно, но какая страна, такие и инвестиции.
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smdtranz
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 10:12
Вот вам и красная свеча, кто там ждал…
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Freza
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