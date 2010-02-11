jabba написав:SAndriy1 То что ожидал и прогнозировал в прошлом году - достигнуто очень резво, с огромным опережением графика. Видя безумца во главе Америки и его абсолютно некомпетентное окружение, боящееся сказать Великому Кормчему даже слово возражения на его действия - я не удивлюсь (коль Трамп будет продолжать в том же духе) если мы достигнем в этом году 5000 и в течении 3 лет и 10,000. Похоже что хана нашему баксу с таким президентом.
Только никому. Тссс. Еще с ДжиПи Морган и Голдман Сакс мне не звонили советоваться, этот осторожный прогноз пока никто не скопировал.
Goldman: цена на золото может приблизиться к 5000 долларов, если репутация ФРС пострадает
Банк представил три сценария для золота: базовый — рост до 4000 долларов за унцию к 2026 году, минимальный риск — 4500 долларов и максимальный — почти 5000 долларов при переводе 1% рынка частных казначейских облигаций США в золото.