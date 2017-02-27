RSS
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2025?

Опитування проводиться до Сер 01 жов, 2025 15:29

Валютний ринок в контексті ДС 6.1 5 9
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
11%
1
41,00-41,50
0
0
41,50-42,00
44%
4
42,00-42,50
11%
1
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
11%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
11%
1
Більше 46,00
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 18:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:це я й маю на увазі, коли кажу, що ринок акцій на Заході поламався. Вартість акцій не взагалі не відповідає їх поточній доходності, а очікування, що колись вони ще подорожчають - виправдаються далеко не для всіх активів. Intel як приклад


В Україні теж цікаво...:
1) Майже що випхали з країни дитиняк 18-22 (чи 23) -- теж схожі якоюсь мірою на валюту 😁, особливо з нашим демограф.деревом.
2) Приват дражниться -- “кешбек візьміть за виведення валюти за кордон”. Гаразд. Вивів. Давайте. 😁
3) Навіть Моно, про який казали, що не полюбляє випускати валюту з чіпких лапок, але у серпні в екв.50т випустив без питань, хоч і трохи причманів, що людина перелякана і ризикує у них лише малими порціями. 😁

І лише Сенс, падло, не зраджує своїй жадібності -- вперто тримає 4%... 😒

Отже, не лише світ ломиться від купи ВКВ, а й Україна? 🤔

А що там той Баффет? Так все і тримає під подушкою і стрибає у молодильну купу золотих монет, чи хоч би облігацій прикупив? 🤔
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2655
З нами з: 24.08.10
Подякував: 120 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
 
1
3
