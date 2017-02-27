В Україні теж цікаво...:
1) Майже що випхали з країни дитиняк 18-22 (чи 23) -- теж схожі якоюсь мірою на валюту 😁, особливо з нашим демограф.деревом.
2) Приват дражниться -- “кешбек візьміть за виведення валюти за кордон”. Гаразд. Вивів. Давайте. 😁
3) Навіть Моно, про який казали, що не полюбляє випускати валюту з чіпких лапок, але у серпні в екв.50т випустив без питань, хоч і трохи причманів, що людина перелякана і ризикує у них лише малими порціями. 😁
І лише Сенс, падло, не зраджує своїй жадібності -- вперто тримає 4%... 😒
Отже, не лише світ ломиться від купи ВКВ, а й Україна? 🤔
А що там той Баффет? Так все і тримає під подушкою і стрибає у молодильну купу золотих монет, чи хоч би облігацій прикупив? 🤔