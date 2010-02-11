RSS
Гарячі новини про
дорогоцінні метали

Гарячі новини про дорогоцінні метали
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 20:59

jabba
Интересно,вы до сих пор приверженец мысли, что истинное золото есть бумажное золото ? )
Да, и когда-то был удивлен, когда одессит сообщил, что продал последний брусок, чтобы зайти в бетон.
tumos
 
Повідомлень: 2082
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 09:55

  tumos написав:jabba
Интересно,вы до сих пор приверженец мысли, что истинное золото есть бумажное золото ? )

сейчас особенно. Тем более в этой стране. Движения большие, а дальше могут стать еще больше - резанные бруски ни на пике не продать ни на дне не откупить дешево. А бумага - нажал кнопку и готово. А если прилетит шальной Калибр - мчс-совцы будут по мешкам складывать фрагменты тела хозяина и распихивать по карманам брусочки и бранзулетки. А настоящее бумажное в такой ситуации спокойно будет в банке на счету ждать наследников. Жаль что в Украине больше нет легального доступа к настоящему бумажному золоту.
Или вы боитесь краха всех банков мира и что долларами будем обклеивать стены? И вам не отдадут деньги за ваше настоящее бумажное золото? Не будет такого ни при 10.000 ни даже при 50.000. Доллар за 100 лет с 20 за унцию упал до 3550 и камни с неба не посыпались. Не посыпятся и при 5.000 или 10.000.
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4933
З нами з: 18.12.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 373 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 09:58

  Freza написав:Если пойдут намеки, что Паша ставку не снизит , полетим камнем (

Камнем вверх, причем с первой космической скоростью. :mrgreen:
Потому что за такие намеки Дональд Фредович выкрутит руки Председателю и этим подорвет доверие к ФРС вообще.
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4933
З нами з: 18.12.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 373 раз.
 
Профіль
 
