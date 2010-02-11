smdtranz написав:масло сегодня берут по 120 баксов, все что выше это или штамп мелкий или какой-то лох реально без мороки литье или без упаковки или какой-то другой металл 999 по 119.5-120 реально отдать.
лом любой пробы -1% переработка если с улицы. может с кого 1.5-2% снимут. но порядок цен таков.
причем конторы, торгующие слитками, с улицы на тот же штамп заряжают 115-117 на приемку. надо не забывать торговаться
В Днепре штамп 50 и 100 грамм берут по 123 за грамм, продажа 100 по 125,5 и 50 по 126
То емиссию - подряд номера и муха не сидела так берут и продают. Слитки как и доллары - бывают разные.
Сдавал обычные - по одному 100 и 50, упаковка пластик, ARGOR.
Обычные - это 25 летней давности потрескавшийся коммерцбанк или 15 летней давности юмикор в пожелтевших картонках формата А5. А у вас современный черный аргор судя по всему в состоянии и муха не сидела, неотличимом от эмиссиионного.
Головна інтрига, чи візьме срібло 50, чи покотиться вниз, як вже декілька разів в історії. Правда, тоді співвідношення золота і срібла було зовсім іншим, і долар (як і всі фіатні валюти) за цей час суттєво знецінився.
Для праздношатающихся - интрига. Для остальных интрига - возьмет ли золото 5 К. При таком золоте серебро само собой разумеется будет как минимум не менее 50. Ну разве что голд/сильвер рейт при этом улетит на 120.