Гарячі новини про дорогоцінні метали
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 02 жов, 2025 10:41
Richi написав: jabba написав:
Везде черный эмиссионный контрабандный аргор дороже емиссионного контрабандного оранжевого эмиссионного валкамби уже наверное почти год. Поставщики то у всех одни и те же.
А в чём разница? Почему разная стоимость?
В Америке 100 баксов потертая до дыр с оторванным углом стоит все те же 100 баксов что и синяя неперегнутая. А у нас с оторванным углом стоит дешевле и намного а синяя непергнутая дороже белой неперегнутой .
Так и с золотом - старье с поломанной упаковкой стоит как и должно стоить - около биржи. И его несет народ сдавать. А эмиссия подряд номера завозится нелегально контрабандой и все участники хотят прилепить свой % - и производитель, и кто завозит с риском в страну. Если бы банки могли завозить легально - премия была бы поменьше. И еще учтите что стограммовка ни в какой финмон уже не вмещается - еще плата не участие в финансировании терроризма и производства оружия массового поражения.
Ну а почему эмиссионный черный Аргор дороже эмиссонного оранжевого Валкамби - так наверное у поставщиков разные цены. А почему у них так - то неизвестно. Может в закупке для поставщиков дороже может каналы завоза разные с разными расходами.
Додано: П'ят 03 жов, 2025 19:43
5000 за унцию уже скоро,потом 8000...
также я давал прогноз,золото 4000 и серебро 50 до 7-10 октября,при цене 3600,5000 будет тоже быстро,очень быстро,реактивно быстро
Додано: Суб 04 жов, 2025 11:12
Дайте хоть 4000 увидеть, шумахеры…
Додано: Суб 04 жов, 2025 12:25
Freza написав:
Дайте хоть 4000 увидеть, шумахеры…
Да помним как у вас камнем вниз сыпались, два раза только в сентябре.
Что на ваш взгляд может помешать дальнейшему росту? Госдолг за финансовый год добавил 2 триллиона и запланировано большим красивым законом еще добавить кажется 5 за несколько лет. Обслуживание долга уже больше чем расходы на Пентагон. Ни одна из американских партий за уменьшение госдолга даже не заикается - что демократическая партия Трампа что социалистическая партия Барака Хусейновича - обе готовы наперегонки увеличивать госдолг. Доу и Сипи в стратосфере. Никто от ползучего обесценивания доллара не пострадает в США - народ деньги там не держат в чемоданах нала а в акциях, тем кто в кредитах - тем облегчение. Остальные страны тоже печатать будут наперегонки так что даже и валютных потрясений никаких не будет.
За сто лет с 20,7 за унцию добрались до почти 3900 - и ничего страшнгого. Де 3900 там и 5К а потом потихоньку и 10 К.
Додано: Суб 04 жов, 2025 13:17
Та все понятно, только как то быстро, где коррекция…
Давать прогнозы, не мое(
Тем более на вашем фоне…
Есть еще крипта животворящая.
