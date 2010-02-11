|
Гарячі новини про дорогоцінні метали
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 12 жов, 2025 14:01
Граница между богатеями и не богатеями по золоту четкая. Если человек даже при одинаковой цене за грамм соток и мелочи - полтинники и прочие унцовки, скажет - "мне только сотками, мелочь не интересна" - то перед вами богатей. У него в сейф уже не влазит, куда ему унцовки брать, которые втрое больше места занимают?
Додано: Нед 12 жов, 2025 14:36
Freza написав:
Давать прогнозы, не мое(
Тем более на вашем фоне…
Есть еще крипта животворящая.
Вы там живы, после пятничной животворяящей криптофеерии? А то говорят злые языки что с пятницы на субботу процент самоубийств и инфарктов среди криптанов превысил все исторические значения.
А когда нонфармы будут? А то я наивный ждал их в пятницу. Опять перенесли объявление из-за шотдауна?
Додано: Нед 12 жов, 2025 15:24
swan forever написав:Richi
вы по делу или просто заняться нечем?
Какие у меня могут быть дела на этом форуме?
Додано: Нед 12 жов, 2025 15:39
jabba написав: Freza написав:
Давать прогнозы, не мое(
Тем более на вашем фоне…
Есть еще крипта животворящая.
Вы там живы, после пятничной животворяящей криптофеерии? А то говорят злые языки что с пятницы на субботу процент самоубийств и инфарктов среди криптанов превысил все исторические значения.
А когда нонфармы будут? А то я наивный ждал их в пятницу. Опять перенесли объявление из-за шотдауна?
Им не платят - они не работают)))
Завтранах)))
Обьявили , что часть служащих агентств выйдут на работу и все таки слабают отчет, но неизвестно когда
Додано: Нед 12 жов, 2025 16:55
Какие нах нонфармы, у ребят шатдаун…
Это разве что частные конторы, но они не маяк для фрс
Додано: Пон 13 жов, 2025 12:18
jabba написав:ihorsic
Я не тактик а стратег. (с) У меня нет доступа к настоящему золоту, как и у подавляющего большинства присутствующих. А с резанными брусками пипсовать на рыночном шуме в 100 баксов на унции - не получится. Тем более в условиях дефицита.
Глубина отката для меня никакого значения не имеет. Покупать мне естественно уже давно не за шо (все что можно уже куплено) а для продажи хотелось бы дождаться 5000 или близко.
По ощущениям - ото шо было в районе 3950 - ото и весь откат. Сегодня нонфармы - предчувствия шо опять "полетим камнем", как любит говорить Чукча. Камнем вверх - к новым хаям.
Можно предположить, что цифра 5000 USD за унцию золота - вполне достижима.
По факту это +25% к текущей цене.
Додано: Пон 13 жов, 2025 15:44
Victor8 написав: jabba написав:ihorsic
Я не тактик а стратег. (с) У меня нет доступа к настоящему золоту, как и у подавляющего большинства присутствующих. А с резанными брусками пипсовать на рыночном шуме в 100 баксов на унции - не получится. Тем более в условиях дефицита.
Глубина отката для меня никакого значения не имеет. Покупать мне естественно уже давно не за шо (все что можно уже куплено) а для продажи хотелось бы дождаться 5000 или близко.
По ощущениям - ото шо было в районе 3950 - ото и весь откат. Сегодня нонфармы - предчувствия шо опять "полетим камнем", как любит говорить Чукча. Камнем вверх - к новым хаям.
Можно предположить, что цифра 5000 USD за унцию золота - вполне достижима.
По факту это +25% к текущей цене.
Так ВОА уже прогнозирует 6000 к весне 2026 года за унцию золота и 100 за серебро
Додано: Пон 13 жов, 2025 16:08
SAndriy1 Да, прогнозы ведущих аналитиков с этого форума уже скопипастили все ведущие банки. Хоть и с опозданием на пол года.
Додано: Пон 13 жов, 2025 16:16
jabba написав:SAndriy1
Да, прогнозы ведущих аналитиков с этого форума уже скопипастили все ведущие банки. Хоть и с опозданием на пол года.
Они долго менжевались и уменьшали истинные цели - вот сейчас раскрылись
