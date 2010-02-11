Додано: П'ят 17 жов, 2025 11:09

Victor8 написав: jabba написав: ihorsic Я не тактик а стратег. (с) У меня нет доступа к настоящему золоту, как и у подавляющего большинства присутствующих. А с резанными брусками пипсовать на рыночном шуме в 100 баксов на унции - не получится. Тем более в условиях дефицита.

Глубина отката для меня никакого значения не имеет. Покупать мне естественно уже давно не за шо (все что можно уже куплено) а для продажи хотелось бы дождаться 5000 или близко.

По ощущениям - ото шо было в районе 3950 - ото и весь откат. Сегодня нонфармы - предчувствия шо опять "полетим камнем", как любит говорить Чукча. Камнем вверх - к новым хаям. Я не тактик а стратег. (с) У меня нет доступа к настоящему золоту, как и у подавляющего большинства присутствующих. А с резанными брусками пипсовать на рыночном шуме в 100 баксов на унции - не получится. Тем более в условиях дефицита.Глубина отката для меня никакого значения не имеет. Покупать мне естественно уже давно не за шо (все что можно уже куплено) а для продажи хотелось бы дождаться 5000 или близко.По ощущениям - ото шо было в районе 3950 - ото и весь откат. Сегодня нонфармы - предчувствия шо опять "полетим камнем", как любит говорить Чукча. Камнем вверх - к новым хаям.

Можно предположить, что цифра 5000 USD за унцию золота - вполне достижима.

По факту это +25% к текущей цене. Можно предположить, что цифра 5000 USD за унцию золота - вполне достижима.По факту это +25% к текущей цене.

Что мешает предположить 10000 или 100000? Чем золото хуже биткойна? Вы просто сравните. Оба ограничены, но в отличии от биткойна, золото - это реальный метал, который можно пощупать, который более знаком, чем биткойн. Золото хранится в резервах и используется в разных сферах. Так почему биткойн может стоить 100000, а золото нет?70% биткойнов не оборачиваются в течении 6 месяцев, 30% в течении 5 лет. Чем выше цена, тем меньше желающих продавать, что толкает ещё цену вверх и укрепляет мнение обладателей в правильности приятого решения. У тех же кто стоял в стороне, возникает эффект упущенной выгоды и они начинают впрыгивать в разогнавшейся поезд.Но золото - это даже не биткойн. Криптовалют много и вопрос лишь в их популярности. Золото сейчас просто догоняет свою реальную стоимость, т.к. инфляция все эти годы шла, а стоимость золота искуственно сдерживали.