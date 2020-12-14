RSS
  #<1 ... 12531125321253312534
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 09:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

старт продаж The Light
https://lun.ua/uk/new/kyiv/the-light-layouts
от 2500 долл с поставкой в 2029 году +
пока даже сваи не забиты

вот смотрю рендеры, и меня смущают корзины кондиционеров в стекляном фасаде. это как?
Олежан
 




 

 
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 10:56

  Frant написав:отсутствие интеллигенции как таковой, инженеров, грамотных управленцев и чиновников - это прямое следствие самостийного дерибана.

Ну це не зовсім правда, інженери в нас є.
BIGor

 




 

 
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 14:42

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Перепланування квартири: за що можуть оштрафувати
Ірина_

Модератор Форуму
 




 

 
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 15:17

  kingkongovets написав:Чому Південний міст ремонтують без кінця

Південний міст — одна з найважливіших транспортних артерій столиці, якою щодня користуються сотні тисяч киян та транзитний транспорт з усієї країни. Проте разом із рухом автомобілів тут постійно триває й ремонт: смуги то відкривають, то закривають, асфальт латають, а за кілька місяців він знову тріскає. Для багатьох водіїв Південний міст давно перетворився на символ нескінченного ремонту.


цікаво, а чому не можна проверх "тонкого металевого листа" залити щось типу монолітної плити. потріщить?
trololo

 




 

 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 15:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

кацапи запропонували побудувати тунель до аляски
а кличко ніяк метро на трою не почне будувати
Олежан
 




 

 
