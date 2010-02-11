RSS
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 15:26

Victor8 Не только слышал но и лично видел на старых (двадцатилетней давности) слитках Коммерцбанка и Кредит Сюиз. Слитки штампованные чем штампуют? Не такими же штемпелями как монеты? Гидроксид железа увеличается в объеме в 300 раз по сравнению с микрочастичкой железа. Как пишет на своем сайте НБУ про Архистратиги - эти "пятна окислов только подтверждают подлинность". :wink:
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 15:49

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

:) Всем добрый день. Не дают сходить на нормальную коррекцию.
Все провалы выкупаются. Значит деньги продолжают поступать на золотую мельницу.
Это говорит о продолжении восходящего тренда.
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 18:21

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

вот вам коррекция) сразу на 7 баксов грамм
1
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 22:56

5000 скасовуються?
1
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 10:08

  hxbbgaf написав:5000 скасовуються?

Переносяться на 5 годин папізже. Все буде
1
2
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 12:10

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Це точно що "новий біток"
тепер без телефону до вотерклозета не підеш, треба графіки моніторити
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 14:16

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

работает железное правило — как только люди начинают бегать в поисках товара, и обсуждать, как бы им не купить фуфло в банке/обменке/с рук/на ОЛХ — жди падения цены на этот товар.
так было не раз уже с экофловами и генераторами, с бензином в 2022, щас вот с золотом :mrgreen:
особенно если это люди, покупающие на последние деньги то, чего в руках не держали никогда
1
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 10:42

  smdtranz написав:работает железное правило — как только люди начинают бегать в поисках товара, и обсуждать, как бы им не купить фуфло в банке/обменке/с рук/на ОЛХ — жди падения цены на этот товар.
так было не раз уже с экофловами и генераторами, с бензином в 2022, щас вот с золотом :mrgreen:
особенно если это люди, покупающие на последние деньги то, чего в руках не держали никогда

Думаю что опять Ваш прогноз мимо кассы. :lol: Откорректируемся и продолжим победное шествие сначала на 5000 а потом на 10.000.
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 11:07

  hxbbgaf написав:5000 скасовуються?

Ніт.
Высадили слабых духом безбилетников и тех что с большими плечами.
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 12:09

  jabba написав:
  smdtranz написав:работает железное правило — как только люди начинают бегать в поисках товара, и обсуждать, как бы им не купить фуфло в банке/обменке/с рук/на ОЛХ — жди падения цены на этот товар.
так было не раз уже с экофловами и генераторами, с бензином в 2022, щас вот с золотом :mrgreen:
особенно если это люди, покупающие на последние деньги то, чего в руках не держали никогда

Думаю что опять Ваш прогноз мимо кассы. :lol: Откорректируемся и продолжим победное шествие сначала на 5000 а потом на 10.000.


та понятно что рост будет.
но лихо так на 10% за 3 дня сходили
1
