ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Не могу понять, как ИСУ насчитало YTM 16% по Гибкому фиксу. Цена сегодня 1079,11 грн. Номинал 1000 грн. Годовой купон 171 грн. Осталось 2 периода выплат. Итого получаем: (171 + (1000 - 1079,11)/2) / ((1000 + 1079,11)/2)) = 12,6 %.
Не понял откуда такой расчёт взялся. YTM вообще не тривиально считается и аналитического решения его уравнение не имеет. Если известен проспект выплат (я не нашёл, но, как минимум, пишут, что выплаты раз в полгода, а не в год), то можно в точности перепровериться по калькулятору. Я вижу, что табличка mustbe тоже показывает 16% YTM, так что думаю, что ошибки нет.
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Да, по табличке mustbe выходит так. А ту формулу, по которой я считал, выдал ГПТ, назвав её простой формулой расчёта YTM.
К GPT всё таки стоит и оригинальные определения читать (правда, про дисконтную и там ерунда написана). Тогда станет понятно, что это простая чушь. Ну и то, что не "годовой купон 171 грн", а полугодовые по 85.5 грн тоже некоторую роль играет. Можно и в калькулятор выше ввести четыре выплаты, отсчитав от конечной даты по 182 дня. Думаю, что тоже 16% покажет.
На всякий случай подчеркну, что “Гнучкий ФІКС” - это именно YTM доход, т.е. со сложным процентом. Поэтому у них на графике SIM и растёт от где-то 14.90% до 15.40%.
Господа, бывало такое в практике, что покупаешь за кредитные длинные бумаги, а потом не можешь их продать досрочно в эту же компанию, конкретно в ICU, для погашения этого кредита? Или они всегда выкупают досрочно, даже если их нет в продаже в приложении? И остается только вопрос цены выкупа
Алексей77 написав:Господа, бывало такое в практике, что покупаешь за кредитные длинные бумаги, а потом не можешь их продать досрочно в эту же компанию, конкретно в ICU, для погашения этого кредита? Или они всегда выкупают досрочно, даже если их нет в продаже в приложении? И остается только вопрос цены выкупа