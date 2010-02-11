|
Додано: П'ят 24 жов, 2025 09:06
"Бумажне"- як і акції, і обліги - не настояще. Найнастоящіше - фізичне, і не пудри мозки людям. Придумав своє визначення слова "настояще" і плутає людей.
Додано: П'ят 24 жов, 2025 11:25
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Як купити дорогоцінні метали
Які ризики Ви вважаєте найсерйознішими під час таких інвестицій — підробки, волатильність чи податкові аспекти?
Додано: П'ят 24 жов, 2025 12:57
Обновленные данные..8000 до 1 марта
Додано: П'ят 24 жов, 2025 14:06
Помню времена, когда ставка по депозитам была 10% и раскидал деньги по разным банкам. Застрял не много в Родовите и в УкрГазБанке. По итогу выскочил нормально, но пришлось походить т.к. давали частями и с проблемами. Так вот, пока посещал банки, то много разных историй прошло перед глазами. В частности в УГБ клиенту объясняли, что золото, которое он приобрёл через металлический счёт – нет в наличии. Он пытался донести мысль, что он вкладывал деньги в золото, отказался от депозита в пользу надёжности и вот когда сработали риски – он пришёл за своим золотом. Но ему отказали аргументируя, что его нет как и нет валюты. Предложили забрать гривнами по какому-то своему, смешному курсу, частями и т.д.
Мораль: если хотите спекулировать на золоте, то торгуйте через биржу – покупайте, продавайте, рискуйте. Если хотите зайти на долго и забыть, то физическое золото. Будьте готовы к просадкам, и не покупайте на последнее (не более 10% от капитала). Помню, покупал по 1600, но впоследствии оно упало на 1200. Совершенно спокойно этот период прошёл т.к. не собирался продавать и эти деньги для меня не являлись критическими. Сейчас 4000 и я не собираюсь продавать. Скажу больше – я его вообще не собираюсь продавать без надобности. Это как страховка – вы платите и она даёт вам уверенность, что в случае форс-мажора ваш бюджет не словит клин.
P.S. Только это страховка, которую вы платите не каждый год, а 1 раз и до того момента, пока вы не совершили в жизни фатальную ошибку или обстоятельства не стали выше вас.
Додано: П'ят 24 жов, 2025 16:11
"Металлический счёт", если я не ошибаюсь, никогда и не предполагал выдачу физического металла в банках Украины.
Да, и физический металл, если я не ошибаюсь, никогда на "металлический счёт" и не принимали банки.
Клиенты банка вносят (вносили) деньги и всё.
Но, некоторые клиенты у нас "очень интересные" (хитрые, или думают, что они хитрые)...
Додано: П'ят 24 жов, 2025 16:50
Подобной услугой не пользовался, но насколько мне известно - депозиты/счета в драгоценных металлах, банк конвертирует в эквивалент золота. При окончании срока или закрытии счёта, клиент может получить либо средства в деньгах, либо сам металл. Подобная схема мной рассматривалась, как покупка металла во время его дефицита, но была отклонена по причинам:
1) В договоре не указываются слитки (вес) и производитель
2) Такие счета не участвуют в системе страхования вкладов, в отличии от обычных
3) В договоре прописывалось, что банк может выдать деньгами, а не слитками.
В итоге, человек занёс деньги, которые не попадали под гарантированное возмещение в случае проблем у банка, на них не начислялись проценты и в итоге ещё имел проблемы с получением средств. Всего этого мне хватило, чтобы навсегда разорвать отношения с УГБ. Ячейка была закрыта, счета закрыты, депозиты сняты.
Додано: Суб 25 жов, 2025 23:38
Привет всем. На манеже все те же)) А где Ульманис делся? Кто то помнит такого?)
Додано: Пон 27 жов, 2025 10:56
Если бы милая девушка, которая пишет о том, в чем не понимает от слова вообще - не скопипапастила бы российскую статью, заменив Победоносца на Архистратиг - а попыталась бы разобраться, то она бы внезапно для себя узнала бы, что в Украине (в отличие от россии) нет НДС на слитки и налогов при попытке слитки продать и никаких налоговых аспектов не возникнет.
