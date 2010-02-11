Додано: П'ят 24 жов, 2025 14:06

Помню времена, когда ставка по депозитам была 10% и раскидал деньги по разным банкам. Застрял не много в Родовите и в УкрГазБанке. По итогу выскочил нормально, но пришлось походить т.к. давали частями и с проблемами. Так вот, пока посещал банки, то много разных историй прошло перед глазами. В частности в УГБ клиенту объясняли, что золото, которое он приобрёл через металлический счёт – нет в наличии. Он пытался донести мысль, что он вкладывал деньги в золото, отказался от депозита в пользу надёжности и вот когда сработали риски – он пришёл за своим золотом. Но ему отказали аргументируя, что его нет как и нет валюты. Предложили забрать гривнами по какому-то своему, смешному курсу, частями и т.д.

Мораль: если хотите спекулировать на золоте, то торгуйте через биржу – покупайте, продавайте, рискуйте. Если хотите зайти на долго и забыть, то физическое золото. Будьте готовы к просадкам, и не покупайте на последнее (не более 10% от капитала). Помню, покупал по 1600, но впоследствии оно упало на 1200. Совершенно спокойно этот период прошёл т.к. не собирался продавать и эти деньги для меня не являлись критическими. Сейчас 4000 и я не собираюсь продавать. Скажу больше – я его вообще не собираюсь продавать без надобности. Это как страховка – вы платите и она даёт вам уверенность, что в случае форс-мажора ваш бюджет не словит клин.



P.S. Только это страховка, которую вы платите не каждый год, а 1 раз и до того момента, пока вы не совершили в жизни фатальную ошибку или обстоятельства не стали выше вас.