Victor8 написав:"Металлический счёт", если я не ошибаюсь, никогда и не предполагал выдачу физического металла в банках Украины.
Да, и физический металл, если я не ошибаюсь, никогда на "металлический счёт" и не принимали банки.
Клиенты банка вносят (вносили) деньги и всё.
Но, некоторые клиенты у нас "очень интересные" (хитрые, или думают, что они хитрые)...
Ошибаетесь. И никогда не говорите никогда, если не уверены нас 120%. И принимали резанные бруски и выдавали. И с текущих счетов и с вкладов в настоящем бумажном золоте. И можно было раньше и купить и продать настоящее золото на бирже, и перевести на счет в другой банк.
Сейчас все ьконечно изменилось. И банков 3/4 уже нет в живых, что были раньше, и сейчас война - и на бирже не купишь и даже многие банки вообще не открывают новые счета - как например Пивденный а только сцепив зубы кое-как обслуживают старые.