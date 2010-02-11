jabba
в частности то да, а в среднем…
сейчас его хоть плюс 2 доллара заберут?
Додано: Вів 28 жов, 2025 11:15
Додано: Вів 28 жов, 2025 11:34
А просветите, что за мем насчёт "номеров подряд". Зачем подряд-то?
Додано: Вів 28 жов, 2025 11:40
M-Audio Ну а какой лох возьмет 30-50 соток эмиссионного с номерами вразнобой? Номера подряд - гарантия что только с завода.
Додано: Вів 28 жов, 2025 11:56
Додано: Вів 28 жов, 2025 12:02
smdtranz Ну это так на спокойном рынке. Может и в соседней Польше если придете сегодня то будете ждать три недели поставку.
Додано: Вів 28 жов, 2025 12:11
jabba
прямо сейчас в наличии по 129.5 штамп аргор и все что угодно
так это цены еще вчерашние, наверное
Додано: Вів 28 жов, 2025 12:56
smdtranz Ну раз так дорого брали по месту то наверное у поставщиков проблема купить на заводе - завезти то у оптовых поставщиков проблем нет.
