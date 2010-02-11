Но, как в том неприличном анекдоте, "есть нюансы" (с).
Додано: Сер 12 лис, 2025 09:36
Додано: Чет 13 лис, 2025 08:22
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали
В штатах закінчився найдовший шатдаун. Подивимось як це вплине на ціну Au
Додано: Чет 13 лис, 2025 09:56
Додано: Чет 13 лис, 2025 10:08
Тут главный вопрос вот в чём: когда золото достигнет уровня 5000 USD/t.oz - куда дальше пойдет цена?
Варианты ответов:
1) Вырастет в 2 раза и станет 10000 USD/t.oz
2) Упадет в 2 раза и станет 2500 USD/t.oz
Додано: Чет 13 лис, 2025 10:10
ihorsic Шатдаун начался - цена вверх.
Закончился - снова вверх. И это еще не бомбят Венесуэлу.
Додано: Чет 13 лис, 2025 10:31
Отдел фантастики этажом выше.
То что для вас главный вопрос - вообще не вопрос, достойный обсуждения, а не то что главный.
О 2500 забудьте навсегда, до деноминации по крайней мере.
Путь к 10К будет не быстрый и с откатами. Займет несколько лет. Хотите поиграться - так кто мешает? - фиксанитесь по 5 (если есть что фиксить ) в надежде что будет коррекция. Но предыдущая коррекция не сильно дала возможности тем кто снайперски слился на пиках потом дешево откупиться, чтоб оно того стоило - если знать будущее и иметь стальные бейцы то максимум можно было слить эмиссию по 153 и откупить по 144 а с литьем и того меньше - в лучшем случае 138 и 132.
