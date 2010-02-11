Додано: Чет 13 лис, 2025 10:31

Victor8 написав: Тут главный вопрос вот в чём: когда золото достигнет уровня 5000 USD/t.oz - куда дальше пойдет цена?



Варианты ответов:



1) Вырастет в 2 раза и станет 10000 USD/t.oz

Отдел фантастики этажом выше.То что для вас главный вопрос - вообще не вопрос, достойный обсуждения, а не то что главный.О 2500 забудьте навсегда, до деноминации по крайней мере.Путь к 10К будет не быстрый и с откатами. Займет несколько лет. Хотите поиграться - так кто мешает? - фиксанитесь по 5 (если есть что фиксить) в надежде что будет коррекция. Но предыдущая коррекция не сильно дала возможности тем кто снайперски слился на пиках потом дешево откупиться, чтоб оно того стоило - если знать будущее и иметь стальные бейцы то максимум можно было слить эмиссию по 153 и откупить по 144 а с литьем и того меньше - в лучшем случае 138 и 132.