Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 03 гру, 2025 13:41
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали
Если исходить из стоимости серебра, которое на днях по тихому подобралось к 59, золото вполне может быть 4500 в ближайшие две недели. Или нет.
Додано: Сер 03 гру, 2025 15:37
1patron Ну какая нам разница - 2 недели, 5 дней или месяц? Вряд ли тут многие имеют доступ к настоящему бумажному золоту с плечем, чтобы переживать за свопы? Для себя я краткосрочную цель ожидаю 5К. А как быстро - месяц или квартал - так по большому счету все равно.
