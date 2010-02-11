Додано: Чет 25 гру, 2025 11:10

Сценарий 1979. Почему 7000 в феврале - не фантастика.





С начала недели золото дорожает на 2,70% к $4455 за тройскую унцию. Результат положительный. Чуть раньше недельный прирост достигал 4,3%. Драгметалл обновил исторический максимум. Новая вершина теперь на $4525. Сейчас идет откат. Это хорошая возможность подумать, что будет дальше.



Прогнозы на 2026 год с трудом поспевают за ценами. Еще пару месяцев назад таргет $4500 смотрелся солидно. Цель в $5000 считали немного маргинальной. Теперь же солидный консенсус находится на $5000. А в маргиналах оказался круглый прогноз в $6000. На днях его выкатила аналитическая фирма Yardeni Research.



Причем все как один смещают ожидания на конец 2026 года. Как будто подстраховываются. Это странно. Возникает ощущение, что они совсем не смотрят на график золота. А там параболический рост.



Такие конструкции не останавливаются на перерыв. Они идут с ускорением пока не обратят всех критиков в ярых последователей и не проткнут ценовым пиком потолок. Если золото в 2026-ом и достигнет $5000-6000, оно сделает это не под конец года, а в самом его начале. После чего рухнет.



Главные покупатели активны. Народный банк Китая (НБК) в ноябре увеличил запасы с 74,09 млн. тройских унций до 74,12 млн. Это тринадцатый месяц беспрерывных покупок.



На другой стороне мира, в США, покупки тоже набирают обороты. За эту неполную неделю крупные американские инвесторы вложили в ETF-фонд SPDR Gold Trust (GLD) $1,7 млрд. Это максимум с октября.



Причин можно привести кучу. Венесуэла, ФРС, госдолг. Факты от этого не изменятся. Под действием непрекращающихся покупок, золото реализует сценарий декабря 1979-го - января 1980-го годов.



Тогда параболический рост за 2 месяца составил 101,0%. Если соизмерять это с текущими параметрами ростовой конструкции, она может достигать 60,0% к середине или концу февраля 2026 года. Это район $7000.



Поверить в такие цифры просто невозможно. Поэтому лучше идти шаг за шагом. Во вторник золото пробило верхнюю границу зоны сопротивления $4320-4420. Это делает ее следующей целью сопротивление $4700-4800. Если и оно покорится, в сценарии параболического роста это должен быть вопрос недель, можно будет задуматься над следующей целью $5100-5200.