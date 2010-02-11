RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Гарячі новини про
дорогоцінні метали

Гарячі новини про дорогоцінні метали
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2307230823092310
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 13:26

Гарячі новини про дорогоцінні метали

Freza После первого залпа по Венесуэле 4500 остануться далеко позади.
1patron
 
Повідомлень: 20
З нами з: 09.07.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 14:19

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Война (или как её назовут) с Венесуэлой - практически неизбежна. Сильно много военных туда стягивают. Будет война быстрой, или долгой - вот в чем вопрос.

Только я не совсем понял, как эта война повлияет на динамику цены золота?
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1119
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 14:51

Та не будет ни чего.
Цыпа просто пугает, ему надо отвлечь внимание от Эпштейна с девочками…
Freza
 
Повідомлень: 2289
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 15:28

Freza Были бы там малолетние девочки - Байден давно бы обнародовал.
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5065
З нами з: 18.12.08
Подякував: 372 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 18:29

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Та вроде ж есть, хоть я свечей не держал))
Ладно, то все дело житейское…
Нам свое делать.
Freza
 
Повідомлень: 2289
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 11:10

Сценарий 1979. Почему 7000 в феврале - не фантастика.


С начала недели золото дорожает на 2,70% к $4455 за тройскую унцию. Результат положительный. Чуть раньше недельный прирост достигал 4,3%. Драгметалл обновил исторический максимум. Новая вершина теперь на $4525. Сейчас идет откат. Это хорошая возможность подумать, что будет дальше.

Прогнозы на 2026 год с трудом поспевают за ценами. Еще пару месяцев назад таргет $4500 смотрелся солидно. Цель в $5000 считали немного маргинальной. Теперь же солидный консенсус находится на $5000. А в маргиналах оказался круглый прогноз в $6000. На днях его выкатила аналитическая фирма Yardeni Research.

Причем все как один смещают ожидания на конец 2026 года. Как будто подстраховываются. Это странно. Возникает ощущение, что они совсем не смотрят на график золота. А там параболический рост.

Такие конструкции не останавливаются на перерыв. Они идут с ускорением пока не обратят всех критиков в ярых последователей и не проткнут ценовым пиком потолок. Если золото в 2026-ом и достигнет $5000-6000, оно сделает это не под конец года, а в самом его начале. После чего рухнет.

Главные покупатели активны. Народный банк Китая (НБК) в ноябре увеличил запасы с 74,09 млн. тройских унций до 74,12 млн. Это тринадцатый месяц беспрерывных покупок.

На другой стороне мира, в США, покупки тоже набирают обороты. За эту неполную неделю крупные американские инвесторы вложили в ETF-фонд SPDR Gold Trust (GLD) $1,7 млрд. Это максимум с октября.

Причин можно привести кучу. Венесуэла, ФРС, госдолг. Факты от этого не изменятся. Под действием непрекращающихся покупок, золото реализует сценарий декабря 1979-го - января 1980-го годов.

Тогда параболический рост за 2 месяца составил 101,0%. Если соизмерять это с текущими параметрами ростовой конструкции, она может достигать 60,0% к середине или концу февраля 2026 года. Это район $7000.

Поверить в такие цифры просто невозможно. Поэтому лучше идти шаг за шагом. Во вторник золото пробило верхнюю границу зоны сопротивления $4320-4420. Это делает ее следующей целью сопротивление $4700-4800. Если и оно покорится, в сценарии параболического роста это должен быть вопрос недель, можно будет задуматься над следующей целью $5100-5200.
Freza
 
Повідомлень: 2289
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 11:52

Freza Мы по золоту не в конце 70-х а в самом начале.
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5065
З нами з: 18.12.08
Подякував: 372 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 14:41

Freza

всегда улыбало, как «аналитики» и какие-то конторы выдают свои «прогнозы», пытаясь сделать вид, что они там что-то анализируют, а не угадывают.
параболический рост— не параболический, 5,6,7 тысяч за унцию, где их прогнозы серебра по 70 на конец 2025 за предыдущие годы? :mrgreen:
или платины по 2.2 тыс?
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 732
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 14:48

Я вас понимаю
Шарлатаны, одним словом)
Я всегда, на эти гадания, смотрю с улыбкой
В этом безумном мире, все меняется так быстро, что не знаешь … что завтра будет
не то шо прогнозы на год
Freza
 
Повідомлень: 2289
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 2307230823092310
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банківські метали у вигляді монет (золото і срібло) 1 ... 26, 27, 28
Andrey_Gold » Чет 11 лют, 2010 14:26
279 147302
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 бер, 2016 15:33
pursuitss
Банківські метали Тернопіль
Anonymous » Сер 05 лют, 2014 15:34
1 9214
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 лют, 2014 14:44
Модератор
Вопрос к ЗНАТОКАМ! Про бриллианты. 1, 2, 3
Пионер » Пон 18 лис, 2013 18:30
20 16776
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2014 17:38
yarg

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.