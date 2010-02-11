|
|
|
Гарячі новини про дорогоцінні метали
|
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 26 гру, 2025 06:42
jabba
Конечно, без сомнений.
Freza
- Повідомлень: 2290
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 340 раз.
Додано: П'ят 26 гру, 2025 10:51
"Такой хоккей нам не нужен". Серебро и платина играют на все деньги.
Параболический рост пока Америка спит. Или балуются на тонком новогоднем рынке или мы чего то не знаем.
1patron
- Повідомлень: 21
- З нами з: 09.07.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
Додано: П'ят 26 гру, 2025 11:36
1patron Шорт сквиз на тонком рынке. Сейчас больно продавцам. Но не исключаю шо скоро больно станет покупателям этих тяжелых и отчасти токсичных металлов.
jabba
- Повідомлень: 5068
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 372 раз.
- Подякували: 400 раз.
1
Додано: П'ят 26 гру, 2025 11:43
jabba
или инсайдеры 3 мировой работают)
smdtranz
- Повідомлень: 733
- З нами з: 05.08.13
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 119 раз.
1
Додано: П'ят 26 гру, 2025 11:52
smdtranz написав:jabba
или инсайдеры 3 мировой работают)
Инсайдеры покупали бы про запас камни и палки. Для четвертой.
jabba
- Повідомлень: 5068
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 372 раз.
- Подякували: 400 раз.
1
