Гарячі новини про дорогоцінні метали
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 07 січ, 2026 11:49
jabba написав:SAndriy1
Вы куда-то спешите?
Нет)))
Додано: Пон 12 січ, 2026 12:21
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:Золото б’є рекорди — причини
Додано: Пон 12 січ, 2026 15:26
Как и прогнозировал один эксперт на этом форуме - золото уверенно движется к отметке 5000 USD/t.oz
Запасаемся попкорном (с)
Додано: Сер 14 січ, 2026 12:50
Это при условии что вы заранее запаслись золотом а еще лучше серебром.
Додано: Сер 14 січ, 2026 15:49
jabba
имхо из серебра надо скоро выходить
а может и уже начинать
когда цена в день на 100 баксов меняется это нездоровая история
Додано: П'ят 16 січ, 2026 12:11
У меня есть только попкорн.
За драгметаллами - наблюдаю для общего развития и расширения кругозора.
Додано: П'ят 16 січ, 2026 12:13
smdtranz написав:jabba
имхо из серебра надо скоро выходить
а может и уже начинать
когда цена в день на 100 баксов меняется это нездоровая история
Владельцы серебра ждут цену 100 долларов за унцию - и потом будут выходить (это исключительно моё предположение).
