|
|
|
Гарячі новини про дорогоцінні метали
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 21 січ, 2026 18:41
Шанс есть всегда)
Тем более у экзотики
-
Freza
-
-
- Повідомлень: 2307
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 344 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 21 січ, 2026 22:49
-
Freza
-
-
- Повідомлень: 2307
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 344 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 23 січ, 2026 13:43
smdtranz написав:
а кто что думает насчет платины? выходить на 3000-3200 или есть шанс зайти на 4500 в этом году?)
Я вообще в шоке от роста всех этих металлов белого цвета. Которые центробанкам не нужны от слова вообще.
-
jabba
-
-
- Повідомлень: 5075
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 373 раз.
- Подякували: 399 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 23 січ, 2026 15:49
jabba написав: smdtranz написав:
а кто что думает насчет платины? выходить на 3000-3200 или есть шанс зайти на 4500 в этом году?)
Я вообще в шоке от роста всех этих металлов белого цвета. Которые центробанкам не нужны от слова вообще.
Белые металлы используются в возобновляемых источниках энергии. Потребление растет. Добыча растет медленно. Плюс ажиотаж. Плюс Китай, который скупает все более менее ценное. Да и "золото для бедных" никто не отменял.
-
1patron
-
-
- Повідомлень: 30
- З нами з: 09.07.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 23 січ, 2026 15:58
Учитывая рост золота-серебра и цен на медь и пр. цветные металлы, можно сделать вывод
о неких больших деньгах, которые бродят по рынку и ищут куда пристроится до поры.
Кто то с большими деньгами знает, что денег будет еще больше.
-
1patron
-
-
- Повідомлень: 30
- З нами з: 09.07.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 23 січ, 2026 16:00
Freza написав:
Эхх, пощупать бы пятерочку да соточку в январе, для поднятия тонуса…
Ваше желание почти исполнено. Можете загадывать новое.
-
1patron
-
-
- Повідомлень: 30
- З нами з: 09.07.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|279
|149174
|
|
|1
|9556
|
|
|20
|17515
|
П'ят 24 січ, 2014 17:38
yarg
|