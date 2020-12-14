Який нафіг мер? Він що, працює електриком?
Звичайні дядьки-електрики, на морозі гайки крутять! Вдень і вночі, без вихідних.
Тому електроенергія є.
Які ж ви жалюгідні, разом з триколісною мавпою на велосипеді! Шапку ломаєте перед будь-якою владою.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 лют, 2026 11:09
Який нафіг мер? Він що, працює електриком?
Звичайні дядьки-електрики, на морозі гайки крутять! Вдень і вночі, без вихідних.
Тому електроенергія є.
Які ж ви жалюгідні, разом з триколісною мавпою на велосипеді! Шапку ломаєте перед будь-якою владою.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|