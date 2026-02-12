RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
На закупівлі живлення для
світлофорів в Одесі «нагріли»...

На закупівлі живлення для світлофорів в Одесі «нагріли»...
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 10:43

На закупівлі живлення для світлофорів в Одесі «нагріли»...

Пропонуємо до обговорення:
Викрито схему завищення вартості блоків безперебійного живлення та акумуляторів для світлофорів, учасники якої незаконно заволоділи понад 20,7 млн грн бюджетних коштів.

Дивися повний текст
На закупівлі живлення для світлофорів в Одесі «нагріли» з бюджету майже 21 млн грн (фото)
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
