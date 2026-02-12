|
Додано: Чет 26 лют, 2026 10:43
Пропонуємо до обговорення:
Викрито схему завищення вартості блоків безперебійного живлення та акумуляторів для світлофорів, учасники якої незаконно заволоділи понад 20,7 млн грн бюджетних коштів.
На закупівлі живлення для світлофорів в Одесі «нагріли» з бюджету майже 21 млн грн
