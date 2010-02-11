|
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 26 лют, 2026 17:54
6К пощупаем…
Freza
Додано: П'ят 27 лют, 2026 09:48
Freza написав:
6К пощупаем…
"- Мне нужно 500 тысяч, и по возможности сразу, а не частями. - Может, все-таки возьмете частями? - Я бы взял частями, но мне нужно сразу".
jabba
Додано: П'ят 27 лют, 2026 18:03
Золото полезло вверх. Видно кто-то ожидает удара по Ирану в выходные.
1patron
- Повідомлень: 47
- З нами з: 09.07.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
Додано: Суб 28 лют, 2026 09:37
1patron
ну теперь посмотрим, как будут развиваться события)) и пойдет ли Иран на нормальную оборону и ответные меры, а не как прошлый раз будут бамбить Америку ИИ-видосами
нефть там, то сё.
smdtranz
- Повідомлень: 837
- З нами з: 05.08.13
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 143 раз.
